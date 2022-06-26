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Лидеры стран G7 обсуждают установление предельных цен на нефть из России

Цены на нефть, g7 Фото: pixabay
Страны Группы семи (G7) решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил представителям СМИ источник в правительстве Германии, передает ТАСС.

В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать, – сказал он.

Отмечается, что лидеры G7 стараются искать рычаги давления на Москву из-за конфликта в Украине, при этом не допустить дальнейшего разжигания глобальной инфляции. Страны Запада согласовали эмбарго на российскую нефть, однако они переживают за то, что при стремительном росте цен на энергоносители их ограничения окажутся не столь серьезными и не окажут серьезного влияния на военный бюджет России, так как страна получает больше средств от экспорта, даже если его объемы падают.

Ранее стало известно, что Минфин США собирается обнародовать постановление о запрете ввоза российского золота в США. Сообщается, что договоренность о запрете на импорт в США нового золота из Российской Федерации достигнута между президентом США Джо Байденом и лидерами стран Группы семи.

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