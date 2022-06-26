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Водитель погиб, пассажир в реанимации: ДТП на трассе Атырау – Уральск

Авария на трассе Атырау - Уральск Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП произошло на 41-м километре трассы Атырау – Уральск возле села Большой Чаган, сообщает Zakon.kz.

Столкнулись ВАЗ и Daewoo Nexia, передает портал «Мой ГОРОД».

В результате аварии погиб водитель ВАЗа, 1988 года рождения. Известно, что водитель Daewoo Nexia – гражданин Узбекистана.

В пресс-службе ДП ЗКО рассказали, что он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

23-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся с ВАЗом. В результате ДТП он получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение областной многопрофильной больницы. Труп водителя ВАЗа направлен в морг на экспертизу. Кроме того, пострадал 44-летний пассажир ВАЗа. Его доставили в травматологическое отделение областной многопрофильной больницы. Пресс-служба ДП ЗКО

Автомобили водворены на спецстоянку.

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