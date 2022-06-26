Пыльная буря, шквал и сильная жара ожидаются в Казахстане в понедельник

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и семи областях страны на 27 июня, передает Zakon.kz.

В Алматы днем ожидается сильная жара 36 градусов.

Ночью и утром на западе, северо-западе, днем на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, северо-западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, западе, северо-западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза. Пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Караганде ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. Днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Нна юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.