В школах и домах двух районов Акмолинской области частично сорвало крыши
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Инцидент произошел 25 июня в районе имени Биржан Сал и Буландынском районе, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, в период с 16:00 до 20:00 в результате сильного ветра с порывами до 30 м/с произошли частичные и полные срывы кровли в трех общеобразовательных школах и 38 частных жилых домах.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Для определения ущерба на местах работают комиссии МИО.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Кроме того, из-за ураганного ветра произошло падение электроопор в ряде населенных пунктов.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ведутся восстановительные работы.
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