Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» летом
Криштиану Роналду не будет доступен для трансфера в летний период, передает ESPN.
Роналду предрекают переход в «Челси», «Баварию», «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен», но источники, близкие к «Юнайтед», настаивают, что они «хотят и ожидают», что 37-летний форвард останется в клубе в следующем сезоне.
У него остался год по контракту с «Олд Траффорд» с возможностью продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола во всех турнирах, но «Юнайтед» пропустил квалификацию в Лигу чемпионов, заняв шестое место в Премьер-лиге.
Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг также заинтересован в том, чтобы Роналду продолжил свою карьеру в «МЮ».
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