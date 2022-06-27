Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» летом

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола во всех турнирах, но «Юнайтед» пропустил квалификацию в Лигу чемпионов, заняв шестое место в Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

Криштиану Роналду не будет доступен для трансфера в летний период, передает ESPN.

Роналду предрекают переход в «Челси», «Баварию», «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен», но источники, близкие к «Юнайтед», настаивают, что они «хотят и ожидают», что 37-летний форвард останется в клубе в следующем сезоне.

У него остался год по контракту с «Олд Траффорд» с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола во всех турнирах, но «Юнайтед» пропустил квалификацию в Лигу чемпионов, заняв шестое место в Премьер-лиге.

Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг также заинтересован в том, чтобы Роналду продолжил свою карьеру в «МЮ».

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