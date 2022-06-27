Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы горит двухэтажное кафе. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что развернута работа оперативного штаба, передает Zakon.kz.
Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу пожара по адресу: Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. Байтерекова, д. 13, где происходит возгорание двухэтажного кафе «Терраса». Развернута работа оперативного штаба.Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве уточнили, что из горящего здания эвакуировано три газовых баллона по 50 л.
В тушении пожара задействовано 23 единицы техники и 55 человек личного состава, добавили в пресс-службе городского ДЧС.
Обновлено в 9:15
Пожар локализован в 09:15, угроза распространения снята.Пресс-служба ДЧС Алматы
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