Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб

В Алматы горит двухэтажное кафе. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что развернута работа оперативного штаба, передает Zakon.kz.

Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу пожара по адресу: Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. Байтерекова, д. 13, где происходит возгорание двухэтажного кафе «Терраса». Развернута работа оперативного штаба. Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что из горящего здания эвакуировано три газовых баллона по 50 л.

В тушении пожара задействовано 23 единицы техники и 55 человек личного состава, добавили в пресс-службе городского ДЧС.

Обновлено в 9:15