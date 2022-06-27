Эксперт рассказал, как перестать бояться пауков, скорпионов и тараканов

Главная причина любого страха – отсутствие достоверных знаний. В этом убежден алматинский арахнокипер Рашит Бараев. Эксперт заявляет, что перестать бояться пауков и тараканов – проще простого, передает Zakon.kz.

Человек чаще всего мало знает научных фактов о поведении пауков и других насекомых, но наслышан о несчастных случаях с этой живностью. Это становится причиной страха. Другая причина боязни пауков и насекомых – инстинкт, заложенный в человеке природой.

Пауки живут на открытых пространствах, они уязвимы для хищников и являются доступной добычей. Но природа сделала их такими неприятными и пугающими, чтобы животные, увидев их, не хотели их трогать. Человек же, когда ощущает такую неприязнь, начинает себе представлять всякие ужасы, создавать в своем сознании ненужные образы, усиливая свою фобию, не подкрепленную фактами. Арахнокипер Рашит Бараев

Сам Рашит изучал поведение пауков и скорпионов около девяти лет. Он не только наблюдает за ними, но и коллекционирует их, а еще учит других людей — детей и взрослых, не бояться их.

Фото: Zakon.kz

Любовь Рашита к этим существам началась с юных лет. В детстве он жил в Алматинской области. В его доме было много скорпионов и пауков. Чтобы уберечь Рашита от укусов и нападения животных, родители придумали красивую сказку, не лишенную истины.

Мама мне сказала: «Если на тебя заползает паук или скорпион, надо замирать и загадывать желание. Но если ты его напугаешь, дернешься, стряхнешь его, то желание не сбудется». Будучи маленьким ребенком, я, конечно, поверил в это. И когда на меня кто-то заползал, я был спокоен и счастлив, не пугал насекомое и тихонечко его отпускал, загадав желание. Рашит Бараев

Эксперт уверен, что избавиться от фобии можно только с помощью знаний.

Напуганный человек ведет себя по отношению к насекомому неадекватно. Своими действиями только пугает или злит его. В ответ насекомое, принявшее панику человека за агрессию, начинает защищаться – кусать и так далее. Чтобы вести себя правильно, нужно знать, что пауки, встречающиеся дома, чаще всего человека не видят. У них хорошо развиты тактильные ощущения – если вы совершаете движения, они создают в воздухе вибрации, и паук понимает, насколько вы близко, и начинает убегать от вас, спасая свою жизнь. Убивая паука, человек зря лишает его жизни, ведь паук ничего ему не сделал. Рашит Бараев

Если паук или скорпион сели на человека, то ни в коем случае нельзя отмахиваться. В противном случае они будут защищаться — укусят с применением яда.

Фото: Zakon.kz

Когда паук или скорпион залез на человека и шагает по нему, нельзя его пытаться прихлопнуть на себе или резко стряхнуть рукой – в ответ можно получить укус. А если вы очень аккуратно, медленно и спокойно поднесете к насекомому кусок бумажки, веточку или любой предмет, чтобы он на него перешел, то паук, скорпион, таракан перелезет на предмет и покинет ваше тело без последствий для вас. Рашит Бараев

Фото: Zakon.kz

Специалист напоминает, что, пытаясь подцепить нежданного гостя пинцетом, чтобы убрать, нужно быть аккуратным. Поднося пинцет, нельзя тыкать в насекомое или паука.