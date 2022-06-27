«Колорадо» в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли

Американский хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» стал чемпионом Национальной хоккейной лиги в третий раз в своей истории и впервые с 2001 года, сообщает Zakon.kz.

В финальной серии до четырех побед «Лавины из Колорадо» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» с общим счетом 4:2. А в решающем шестом поединке был зафиксирован результат 2:1.

До финала в предыдущих стадиях «Колорадо» был сильнее «Нэшвилла» (4:0), «Сент-Луиса» (4:2) и «Эдмонтона» (4:0).

Ранее «Лавины» владели Кубком Стэнли в 1996 году (обыграна «Флорида») и 2001 году (переигран «Нью-Джерси»). Тем самым, клуб «Колорадо» выиграл все три финала.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ, он провел 20 матчей, в которых набрал 29 (8+21) очков.

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