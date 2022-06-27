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Два студента из Индии утонули в реке в Туркестанской области

в Туркестанской области в горной речке утонули иностранцы Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области ищут двух студентов-иностранцев, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, 26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в 16:49 в 5 км от села Ханарык Толебийского района, в каньоне Аксу реки Аксу два студента 2001 года рождения при неизвестных обстоятельствах утонули в воде.

Группа студентов в количестве 21 человека прибыла из Шымкента. Все являются гражданами Индии – студентами Южно-Казахстанской медицинской академии.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ведомстве отметили, что в поисково-спасательных работах задействованы 19 сотрудников, плавательное средство и четыре единицы техники ДЧС, 10 сотрудников и пять единиц техники ДП Туркестанской области.

два студента из Индии утонули в реке в Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

ДЧС Туркестанской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде, добавили в пресс-службе.

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