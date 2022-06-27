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67 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

коронавирус Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 26 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в двух городах и двух областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане — 13;

  • в Алматы – 52;

  • в Акмолинской области – 1;

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 300 случаев.

В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы — 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 263 человека.

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