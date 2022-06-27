67 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 26 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в двух городах и двух областях, передает Zakon.kz.