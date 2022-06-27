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Правовая консультация экспертов по семейному праву

семейное дело Фото: pixabay
В каждой семье могут возникать разногласия. Часть из них люди успешно разрешают самостоятельно, но по отдельным вопросам нужна помощь юриста, передает Zakon.kz.

К примеру, это могут быть имущественные споры между супругами или другими членами семьи, признание недействительными сделок, заключенных одним из супругов, раздел имущества, расторжение брака, вопросы воспитания детей, усыновления, лишения родительских прав, заключение брачного договора и множество других.

30 июня в 11:00 по времени Нур-Султана на ПРАВМЕДИА состоится прямой эфир-консультация по вашим вопросам из области семейного права.

Формат проведения:

Вы присылаете нам свои вопросы – эксперты отвечают на них в прямом эфире.

Внимание! Вопросы принимаем до 15:00 29 июня 2022 года.

На ваши вопросы ответят:

  • Ренат Кадыров, партнер Юридического бюро ALPHA Legal, основатель интернет-проектов БРАКОРАЗВОД.КЗ и НАСЛЕДСТВО.КЗ, с 2008 года модератор Казахстанского юридического форума, основатель и председатель ПЮК «Альянс»;

  • Евгений Кокшенев, частнопрактикующий юрист с 20-летним опытом работы, модератор Казахстанского юридического форума, основатель ПЮК «Альянс».

Задайте свой вопрос и получите грамотную правовую консультацию в прямом эфире.

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ПРАВМЕДИА Казахстан
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