В какие дни нужно стричься в июле, чтобы разбогатеть: астролог назвала даты
Фото: unsplash
Астролог Елена Егорова назвала денежные даты в июле для стрижки. По ее мнению, если стричься в определенные даты в июле, можно разбогатеть, передает Zakon.kz.
В беседе с интернет-изданием «Пятый канал» эксперт по звездам назвала даты в июле, которые лучше всего подходят для привлечения финансовых потоков в свою жизнь.
Это будут даты 2, 13, 15 июля. Именно в эти дни желательно записаться к мастеру или воспользоваться помощью человека, которому вы доверяете.Елена Егорова
Также она сообщила, что именно в эти дни можно попросить близкого постричь вам хотя бы миллиметр волос.
Усилить эффект, по словам Елены Егоровой, можно, если в один из названых дней укоротить не только собственные волосы, но и постричь своих близких. При этом астролог отметила, что необязательно делать это самостоятельно, можно вместе сходить к парикмахеру.
Таким образом вы активируете и расширите свою финансовую энергию, а также активизируете разные поступления в вашу жизнь. Это может быть новый контракт, это может быть появление клиента, хорошие продажи или новые возможности получить финансовую прибыль.Елена Егорова
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