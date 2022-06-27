В какие дни нужно стричься в июле, чтобы разбогатеть: астролог назвала даты

Астролог Елена Егорова назвала денежные даты в июле для стрижки. По ее мнению, если стричься в определенные даты в июле, можно разбогатеть, передает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием «Пятый канал» эксперт по звездам назвала даты в июле, которые лучше всего подходят для привлечения финансовых потоков в свою жизнь.

Это будут даты 2, 13, 15 июля. Именно в эти дни желательно записаться к мастеру или воспользоваться помощью человека, которому вы доверяете. Елена Егорова

Также она сообщила, что именно в эти дни можно попросить близкого постричь вам хотя бы миллиметр волос.

Новость по теме Судьбоносные встречи и путешествия: гороскоп для всех знаков на понедельник

Усилить эффект, по словам Елены Егоровой, можно, если в один из названых дней укоротить не только собственные волосы, но и постричь своих близких. При этом астролог отметила, что необязательно делать это самостоятельно, можно вместе сходить к парикмахеру.