БРК готов направить 68 млрд тенге на финансирование экспорта

Именно столько денег Банк развития Казахстана готов выдать отечественным предприятиям до конца 2022 года. У банка уже есть претенденты на 33 млрд тенге, остальные деньги доступны для казахстанского бизнеса.

Ставка вознаграждения по таким займам составит не более 12%, а минимальная сумма – 1 млрд тенге, говорится в сообщении на сайте финансового института.

Банк развития Казахстана приглашает казахстанские предприятия, экспортирующие или планирующие начать экспорт своей продукции на зарубежные рынки, подать заявку на финансирование БРК. Кредитование экспортных (предэкспортных) операций направлено на стимулирование отечественных предприятий поставлять свои товары и услуги на экспорт. Пресс-служба БРК

К слову, ранее БРК не публиковал информацию об имеющихся «свободных» деньгах. Не так давно банк сообщил, что будет раскрывать информацию о бенефициарах своих клиентов и откажется от финансирования государственных проектов, сконцентрировавшись на частных. Теперь банк открыто заявляет, сколько денег у него есть, и что получить их могут все желающие, а не «избранный круг лиц».

Еще один шаг в реформировании финансового института.

Главное требование к экспортерам – производить обработанную продукцию. Финансирование выдается предприятиям в обрабатывающем секторе промышленности для покупки сырья и материалов, которые пойдут на выпуск товаров для поставки за рубеж.

Подать заявку на финансирование и ознакомиться со списком необходимых документов, говорится в сообщении, можно в разделе «Экспортные операции» на сайте БРК.