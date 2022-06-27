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«КазТрансГаз Аймак» оштрафовали на более 5 млн тенге

штраф Фото: Zakon.kz
АО «КазТрансГаз Аймак» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 166 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, передает Zakon.kz.

На компанию наложили штраф в размере 10% от сумм, не использованных на реализацию инвестиционных программ. В сумме это 5 млн 340 тыс. 143 тенге.

АО «КазТрансГаз Аймак», являясь субъектом общественно значимого рынка в области розничной реализации товарного газа, обязано исполнять мероприятия инвестиционной программы, учтенные в предельных ценах. Обществом не исполнены мероприятия утвержденной инвестиционной программы по услуге розничной реализации товарного газа за 2021 год.Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

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