«КазТрансГаз Аймак» оштрафовали на более 5 млн тенге

АО «КазТрансГаз Аймак» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 166 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, передает Zakon.kz.

На компанию наложили штраф в размере 10% от сумм, не использованных на реализацию инвестиционных программ. В сумме это 5 млн 340 тыс. 143 тенге.