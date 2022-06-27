Казахстанцы стали чаще летать

Фото: gov.kz

Про данным Бюро национальной статистики, за январь – май 2022 года воздушным транспортом было перевезено 3,6 млн человек, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

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