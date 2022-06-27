Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы стали чаще летать

казахстанцы стали чаще летать Фото: gov.kz
Про данным Бюро национальной статистики, за январь – май 2022 года воздушным транспортом было перевезено 3,6 млн человек, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.
Пассажирооборот в этом же промежутке времени составил 5 877,1 млн/п-км, что на 20% больше, чем в соответствующем периоде 2021 года. Бюро национальной статистики

При этом основная доля перевезенных авиапассажиров приходится на город Алматы – 2,5 млн пассажиров.

Доходы предприятий от перевозок пассажиров составили 157 млрд 650 млн тенге.

Читайте также

Юрконсультанты смогут оказывать гарантированную государством помощь

В какие дни нужно стричься в июле, чтобы разбогатеть: астролог назвала даты

Понижение температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 28-30 июня

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
в Алматы горит двухэтажное кафе
Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
зодиак
Судьбоносные встречи и путешествия: гороскоп для всех знаков на понедельник
аукцион продажа яхты российского миллиардера
Арестованную яхту российского миллиардера продадут на аукционе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления