Казахстанцы стали чаще летать
Фото: gov.kz
Про данным Бюро национальной статистики, за январь – май 2022 года воздушным транспортом было перевезено 3,6 млн человек, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.
Пассажирооборот в этом же промежутке времени составил 5 877,1 млн/п-км, что на 20% больше, чем в соответствующем периоде 2021 года. Бюро национальной статистики
При этом основная доля перевезенных авиапассажиров приходится на город Алматы – 2,5 млн пассажиров.
Доходы предприятий от перевозок пассажиров составили 157 млрд 650 млн тенге.
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