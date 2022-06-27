В Казахстане участковые инспекторы будут работать по новым правилам

МВД РК разработало правила организации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов полиции и их помощников, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, с момента назначения на должность в течение месяца участковый инспектор должен осуществить поквартирный (подворный) обход своего административного участка и занести полученную информацию в электронный паспорт административного участка.

Прием граждан участковыми инспекторами осуществляется в участковом пункте полиции с 17:00 до 20:00, а также в течение рабочего дня допускается проведение онлайн-приема граждан.

Продолжительность рабочего времени участкового инспектора полиции и его помощника устанавливается в соответствии с положением о прохождении службы в органах внутренних дел РК, но не более восьми часов, установленных трудовым законодательством.

В случае необходимости они могут привлекаться к выполнению служебных обязанностей сверх установленного времени, а также в ночное время, выходные и праздничные дни.

В обязанности участкового инспектора полиции входит:

профилактика правонарушений рецидивной, бытовой, алкогольной преступности, выявление причин и условий, им способствующих;

индивидуальная профилактика правонарушений в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;

обеспечение безопасности и правопорядка на вверенном административном участке путем ознакомления с его особенностями, установления доверительных отношений с населением, оказания помощи гражданам и пресечения противоправных действий;

административное производство в пределах компетенции, установленной законодательством;

подписание и направление запросов в органы здравоохранения, организации и предприятия; постановлений о назначении экспертизы по делам об административных правонарушениях, находящихся в производстве;

взаимодействие с нарядами комплексных сил полиции.

При необходимости он проводит с ними обход дворов, подъездов домов, а также других мест возможного появления лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

Кроме того, участковый инспектор:

устанавливает причины и условия, способствующие совершению правонарушений, принимает меры, направленные на их устранение;

вносит физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания, представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

проводит освидетельствование лиц на предмет употребления алкоголя;

взаимодействует с подразделением по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия по вопросу контроля за соблюдением владельцами гражданского оружия установленных требований по хранению принадлежащих им оружия и патронов к нему;

осуществляет проверку по месту жительства лиц, имеющих в личном пользовании огнестрельное оружие, не реже одного раза в год, за исключением проверок, проводимых органами полиции в период проведения оперативно-профилактических мероприятий, а также по заданию сотрудника подразделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия лиц, претендующих на получение разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия;

использует технические средства для фиксации фактов совершения уголовных или административных правонарушений и действий сотрудников ОВД;

привлекает местное население к участию в обеспечении общественного порядка;

не реже одного раза в квартал проводит отчетные встречи с населением с целью информирования жителей о состоянии правопорядка на административном участке, обеспечения прозрачности в его деятельности, а также повышения уровня доверия граждан к органам внутренних дел и ряд других мероприятий.

Результаты работы участкового инспектора будут оценивать по трем критериям:

уровень доверия населения (оценка по итогам отчетной встречи с населением, рассмотрение обращений граждан);

безопасность (динамика правонарушений, в том числе совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, лицами, состоящими на профилактическом учете);

эффективность работы (соблюдение служебной дисциплины и законности).

Указывается, что во время длительного отсутствия (более пяти рабочих дней) на службе участкового инспектора (вакансии, отпуска, болезни, командировки) его участок обслуживается участковым инспектором сопредельного административного участка, в соответствии с приказом начальника горрайоргана (лица, исполняющего его обязанности).

Полный текст документа размещен на сайте «Открытые НПА» до 12 июля.