Как должны проходить отчетные встречи участковых инспекторов с населением: новые правила

Приказом МВД от 21 августа 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила организации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов полиции и их помощников, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что участковый инспектор – это представитель территориального органа внутренних дел (ОВД) на закрепленном административном участке, исполняющий возложенные на него обязанности.

Правила дополняются новой главой, устанавливающей порядок организации и проведения отчетных встреч с населением участкового инспектора полиции.

Так, участковый инспектор полиции проводит отчетные встречи с населением в целях:

повышения прозрачности, ответственности и подотчетности перед местным сообществом;

повышения уровня доверия граждан к полиции;

информирования и правового просвещения граждан о состоянии профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;

развития системы общественного контроля;

обеспечения взаимодействия с государственными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами в части предупреждения правонарушений.

Предусматривается, что отчеты участкового инспектора полиции перед населением проводятся на сходах местного сообщества не реже одного раза в квартал, с участием руководства территориального органа полиции и представителей местного исполнительного органа.

Не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения отчетных встреч участковый инспектор полиции информирует население обслуживаемого административного участка через СМИ, платформы социальных сетей, а также через администрацию предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности о времени и месте проведения предстоящего отчета.

При этом говорится, что для максимального привлечения жителей к участию в обсуждении отчета встречи должны проводиться в наиболее удобное для них время. Место проведения выбирается с учетом предполагаемого количества присутствующих. С учетом климатических условий допускается проведение отчетов на открытой местности, а также в онлайн формате.

Допускается проведение отчетов на собраниях местного сообщества, созываемых акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа самостоятельно либо по инициативе не менее десяти процентов членов собрания, делегированных сходом местного сообщества.

В зависимости от особенностей обслуживаемых административных участков отчет может проводится на единых сходах (собраниях) местного сообщества, проживающего на нескольких сопредельных административных участках, на котором одновременно отчитываются несколько участковых инспекторов полиции.

Вместе с тем на отчет могут приглашаться депутаты маслихатов, представители общественности, органов здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования и науки, сельского и жилищно-коммунального хозяйств, организаций и предприятий всех форм собственности, а также средств массовой информации.

При подготовке отчета используются государственная и ведомственная статистическая отчетность, обращения физических и юридических лиц, общественных советов, представителей общественных организаций, объединений и действующие республиканские и региональные программы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, результаты изучения общественного мнения о деятельности полиции, публикации в СМИ по вопросам деятельности полиции.

Указывается, что на отчете участковый инспектор полиции доводит до присутствующих информацию о криминогенной ситуации на обслуживаемом административном участке и принимаемых мерах по ее стабилизации, о проводимой работе по профилактике правонарушений, вовлечению граждан в обеспечение охраны общественного порядка, об изменениях в законодательстве РК в сфере профилактической деятельности полиции, о принятых мерах по жалобам и обращениям, в том числе поступившим в ходе предыдущих отчетов.

В ходе отчета заслушиваются предложения и замечания граждан, на которые даются соответствующие разъяснения и ответы.

При этом ход проведения отчета фиксируется на видеозапись и в протоколе, в котором отражается информация о времени, дате, месте проведения отчета, количестве участников, принятых решениях, а также о поступивших жалобах, предложениях и замечаниях граждан.

При этом в обязательном порядке проводится регистрация всех участников встречи.

Протокол отчета оформляется непосредственно в день его проведения и подписывается участковым инспектором полиции.

Все поступившие жалобы, предложения и замечания граждан, на которые в ходе отчета не даны в полном объеме ответы и разъяснения, фиксируются в протоколе и по ним проводится соответствующая проверка.

Предусматривается, что при поступлении жалоб, предложений и замечаний, не входящих в компетенцию полиции, они направляются по подведомственности или территориальности в государственные органы с обязательным уведомлением инициатора.

Материалы отчетных встреч хранятся в соответствующем органе полиции по месту обслуживаемого административного участка в течение 1 года.

Контроль за исполнением протокола отчета возлагается на участкового инспектора полиции, ответственного за организацию работы в участковом пункте полиции.

На отчете допускается проведение награждения граждан, общественных объединений и организаций за их активное участие в обеспечении общественного порядка.

Приказ вводится с 3 сентября 2023 года.