Аким Акмолинской области озвучил план развития города Косшы
Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
Год назад город Косшы стал городом областного значения. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге отметил, что есть план развития, составлена дорожная карта до 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.
Город Косшы развивается динамично, растет население. Если 10 лет назад было около 10 тыс. человек, то сегодня проживает 55-60 тыс. человек. К 2025 году население города может увеличиться до 80 тыс. человек. Вкладываются средства в развитие города. Только за последние годы вложено порядка 140 млрд тенге. Если говорить о динамике, то в 2012 году было 2,5 млрд тенге, в 2017-2018 годах – по 6 млрд, то в этом году сумма уже 11,5 млрд тенге. Все вопросы в один год очень сложно решить. Есть план, дорожная карта до 2025 года. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев
По словам акима, в ближайшее время в план развития внесут еще 30 проектов на сумму более 50 млрд тенге.
Один из вопросов — вывоз мусора. Достигнута договоренность по вывозу со столичным полигоном, к осени запланировано установить порядка 70 контейнерных площадок.
Аким напомнил, что за три года в регионе построили 80 км дорог, в этом году государством выделено 4,5 млрд тенге для реализации четырех крупных проектов по реконструкции, строительству новых дорог и ремонту внутриквартальных дорог.
В этом году серьезно подтянем качество дорог. Также актуальны вопросы благоустройства города. Сегодня нет ни одной аллеи, ни одного места отдыха, поэтому из областного бюджета выделено порядка 160 млрд тенге, начнем в этом году строить места отдыха для жителей. Буквально месяц назад была встреча с гражданами, было много вопросов по объектам социальной сферы. Строим три школы, одну школу и поликлинику сдаем буквально до 15 августа, вторую школу сдадим до конца года и третью – до 2024 года. Кроме того, планируется построить дворец культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс. Ермек Маржикпаев
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