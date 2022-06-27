Astana Qazaqstan Team назвала список велогонщиков на «Тур де Франс – 2022»
В состав казахстанской велодружины вошли восемь участников:
Самуэле Баттистелла (Италия).
Фабио Феллине (Италия).
Дмитрий Груздев (Казахстан).
Джо Домбровски (США).
Алексей Луценко (Казахстан).
Джанни Москон (Италия).
Симоне Веласко (Италия).
Андрей Зейц (Казахстан).
Спортивные директора:
Александр Шефер (Казахстан).
Бруно Ченьялта (Италия).
Стефано Занини (Италия).
109-й выпуск «Тур де Франс» стартует 1 июля в столице Дании – Копенгагене. Протяженность маршрута шоссейной многодневной велогонки в 2022 году – 13,2 км с преодолением 23 опасных поворотов.
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