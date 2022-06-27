Astana Qazaqstan Team назвала список велогонщиков на «Тур де Франс – 2022»

Казахстанский велоклуб «Астана» объявил список спортсменов на главную гонку сезона – «Тур де Франс». Шоссейная многодневная велогонка пройдет с 1 по 24 июля, передает Zakon.kz.

В состав казахстанской велодружины вошли восемь участников:

Самуэле Баттистелла (Италия). Фабио Феллине (Италия). Дмитрий Груздев (Казахстан). Джо Домбровски (США). Алексей Луценко (Казахстан). Джанни Москон (Италия). Симоне Веласко (Италия). Андрей Зейц (Казахстан).

Спортивные директора:

Александр Шефер (Казахстан). Бруно Ченьялта (Италия). Стефано Занини (Италия).

109-й выпуск «Тур де Франс» стартует 1 июля в столице Дании – Копенгагене. Протяженность маршрута шоссейной многодневной велогонки в 2022 году – 13,2 км с преодолением 23 опасных поворотов.

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