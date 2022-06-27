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Astana Qazaqstan Team назвала список велогонщиков на «Тур де Франс – 2022»

Велоспорт Тур Де Франс Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Казахстанский велоклуб «Астана» объявил список спортсменов на главную гонку сезона – «Тур де Франс». Шоссейная многодневная велогонка пройдет с 1 по 24 июля, передает Zakon.kz.

В состав казахстанской велодружины вошли восемь участников:

  1. Самуэле Баттистелла (Италия).

  2. Фабио Феллине (Италия).

  3. Дмитрий Груздев (Казахстан).

  4. Джо Домбровски (США).

  5. Алексей Луценко (Казахстан).

  6. Джанни Москон (Италия).

  7. Симоне Веласко (Италия).

  8. Андрей Зейц (Казахстан).

Спортивные директора:

  1. Александр Шефер (Казахстан).

  2. Бруно Ченьялта (Италия).

  3. Стефано Занини (Италия).

109-й выпуск «Тур де Франс» стартует 1 июля в столице Дании – Копенгагене. Протяженность маршрута шоссейной многодневной велогонки в 2022 году – 13,2 км с преодолением 23 опасных поворотов.

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