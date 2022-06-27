Аким Маржикпаев обратился с просьбой к отдыхающим в Боровом

Предлагаю отдыхающим утром пройтись по пляжу, посмотреть, что остается после. С таким предложением к туристам выступил на брифинге аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В пандемию очень серьезное развитие получил наш внутренний туризм. Если в 2017-2018 годы к нам приезжали порядка 500-600 тыс. туристов, то в прошлом году — около 950 тыс. туристов. Появилось 10 хороших отелей с разными услугами и ценами. Есть дорогие, есть предложения от 15 тыс. тенге. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

Аким добавил, что для доступности цен местные исполнительные органы решают для бизнеса многие вопросы, в том числе по строительству инженерных сетей.

Для привлечения туристов также устанавливаются смотровые площадки, строят велодорожки и освещенные площадки.

В целом, считаем, мы на правильном пути по развитию туризма. Каждый год и каждое лето мы серьезно готовимся перед летним сезоном. Выставили в 1,5 раза больше мусорных контейнеров, были жалобы по туалетам, закупили 13 больших санузлов. Хотел бы обратиться к туристам. В выходные дни после отдыха можете утром пройтись по пляжу, посмотреть, что остается после гостей. Если не будет внутренней культуры, никакие коммунальные службы не справятся с этой задачей. Поэтому просьба, если приехали, то мусор лучше увезти с собой. Или аккуратно сложить и бросить в контейнер. Ермек Маржикпаев

В ходе брифинга аким сообщил, что для логистики и удобства туристов в прошедшем году на строительство, ремонт автодорог местного значения было выделено 38 млрд тенге на 232 проекта, из них завершены – 172.

Отремонтировано порядка 800 км автодорог областного, районного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Отмечается, что в 2022 году планируется улучшить почти 1 тыс. км дорожной сети.