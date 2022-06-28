Как уроженец Казахстана покорил Америку и стал преподавателем в одном из ведущих вузов США

31-летний уроженец Казахстана доктор Мансур Хамитов 10 лет назад впервые получил приглашение и грант на бесплатное обучение за рубежом по программе докторантуры. Его всегда привлекала университетская жизнь и подготовка следующего поколения молодых профессионалов, передает Zakon.kz.

Сейчас Мансур Хамитов занимает должность профессора по маркетингу и психологии поведения потребителей в Indiana University, Kelley School of Business, США. Доктор Хамитов переехал в Северную Америку в 2013 году вместе с супругой Диларой и годовалым ребенком.

У меня замечательная семья. Мы с моей супругой Диларой вот уже одиннадцать лет в счастливом браке. Воспитываем двоих детей: 10-летнего сына Рамира и пятилетнюю дочь Рамину. Стараюсь все свободное время проводить с семьей: мы любим прогулки, обожаем путешествовать и вместе узнавать новые города и страны. Доктор Мансур Хамитов

— Мы не занимаемся чем-то экстремальным. Свой досуг мы проводим обычно, как большинство американцев: занимаемся пробежками, жарим стейки, смотрим фильмы и сериалы, например, мы просмотрели все части Marvel в хронологическом порядке.

Моими основными увлечениями являются различные виды спорта: футбол, баскетбол, настольный теннис, бег, а также я люблю проводить время за чтением деловой и общей литературы.

Фото: Из личного архива Мансура Хамитова

— Почему решили эмигрировать в США?

— Сколько себя помню, Америка всегда была моей «голубой мечтой». Еще в школе я проходил различные тесты/конкурсы в надежде продолжить свое обучение в «звездно-полосатой» стране.

В итоге в США меня привела работа. Докторантуру PhD я закончил в Канаде (Ivey Business School, Университет Западного Онтарио), где и впервые стал профессором для канадских студентов. В 2018 году я подписал контракт с Наньянгской бизнес-школой в Сингапуре (NTU). Мы провели там чудесные два с половиной года. Так как Соединенные штаты Америки являются мировым центром притяжения в сфере бизнес-образования, ядром ведущих научных разработок и магнитом для передовых умов, я не раздумывал ни секунды, получив предложение о работе в Kelley School of Business, Университет Индианы. Мы с моей семьей очень рады жить и работать здесь.

— Часто ли удается навещать родных здесь, в Казахстане?

— Стараюсь навещать как можно чаще, но пандемия, к сожалению, внесла свои коррективы. Последний раз с семьей навестили родителей дома в Алматы летом 2019 года. Надеюсь, в скором времени снова удастся выбраться на Родину.

— Вы такой молодой, а уже профессор! Кому вы обязаны своим успехом? И почему вы выбрали именно преподавательскую деятельность?

— Меня всегда привлекала научная деятельность, исследовательские проекты, аналитика, работа с данными. Еще будучи студентом MBA в Казахстане, я получал особый драйв от работы ассистентом преподавателя и проведения гостевых лекций.

Пожалуй, тогда я и стал задумываться о том, что мне интересна университетская жизнь, подготовка следующего поколения молодых профессионалов и специалистов.

У меня никогда не было как таковых академических примеров или образцов для подражания (role models), я ко всему старался приходить сам. Продвижением в своих начинаниях и развитию карьеры я обязан и благодарен, прежде всего, Всевышнему, а также моей семье и родным, которые всегда рядом и поддерживают каждую мою инициативу.