В Казахстане городские семьи разводятся чаще, чем сельские

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По данным Бюро национальной статистики, городские семьи распадаются чаще, чем сельские. В прошлом году зарегистрировано 48,2 тыс. разводов, из них 34,8 тыс. (72,2%) приходится на долю городских жителей, сообщает Zakon.kz.

Так, самый высокий уровень разводимости отмечается в столице, коэффициент разводимости на 1 тыс. человек составил 3,54 случая, самый низкий – в Туркестанской области – 1,20 случая на 1 тыс. человек. Бюро национальной статистики При этом чаще всего разводились супружеские пары, не имеющие общих детей – 60,5%, доля разводов среди пар с одним общим ребенком – 20,8%, имеющих двух и более общих несовершеннолетних детей – 18,7%. Доля разводов по продолжительности брака: 34,1% – свыше 10 лет;

26,3% – от пяти до девяти лет;

21,4 % – два-четыре года;

7,8 % – один год;

5,5% – до года. Читайте также Жара до +41 и гроза ожидаются в Казахстане Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль Проект Конституционного закона об уполномоченном по правам человека разработали в Казахстане

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