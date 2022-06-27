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В Казахстане городские семьи разводятся чаще, чем сельские

городские семьи разводятся чаще, чем сельские Фото: pixabay
По данным Бюро национальной статистики, городские семьи распадаются чаще, чем сельские. В прошлом году зарегистрировано 48,2 тыс. разводов, из них 34,8 тыс. (72,2%) приходится на долю городских жителей, сообщает Zakon.kz.
Так, самый высокий уровень разводимости отмечается в столице, коэффициент разводимости на 1 тыс. человек составил 3,54 случая, самый низкий – в Туркестанской области – 1,20 случая на 1 тыс. человек. Бюро национальной статистики

При этом чаще всего разводились супружеские пары, не имеющие общих детей – 60,5%, доля разводов среди пар с одним общим ребенком – 20,8%, имеющих двух и более общих несовершеннолетних детей – 18,7%.

Доля разводов по продолжительности брака:

  • 34,1% – свыше 10 лет;

  • 26,3% – от пяти до девяти лет;

  • 21,4 % – два-четыре года;

  • 7,8 % – один год;

  • 5,5% – до года.

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