Где в Казахстане чаще всего женятся и в каком возрасте

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году в Казахстане зарегистрировано 123,6 тыс. браков. Общий коэффициент брачности составил 6,13 на 1000 человек населения, сообщает Zakon.kz.

При этом наибольший коэффициент брачности отмечен в Астане – 7,34, в Алматинской области – 6,98 и области Улытау – 6,70.

Наименьший показатель составил 5,58 и отмечен в Западно-Казахстанской области.

Больше всего вступивших в брак в прошлом году были в возрасте 20-24 лет, при этом средний возраст вступления в первый брак составил у мужчин – 27,9 года, у женщин – 25,2 года.

Из общего числа браков 18,2% – межэтнические.

Как отмечают статистики, 41% вступивших в брак девушек имели высшее образование, из мужчин – 38%.

Самое большое количество браков зарегистрировано в июле – 13 739, наименьшее – в мае (8 453).

Ранее мы рассказали, почему некоторые пары расстаются в первый год после свадьбы.