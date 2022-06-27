Казахстанские туроператоры смогут работать только после включения в госреестр

Комитет индустрии туризма обратился к казахстанским туроператорам, чтобы они привели свою деятельность в соответствие с законом «О туристской деятельности в Республике Казахстан», передает Zakon.kz.

Согласно документу, туроператоры должны быть включены в государственный реестр, либо их деятельность будет считаться незаконной.

По состоянию на 24 июня 2022 года привели свою деятельность в соответствие с законом «О туристской деятельности в Республике Казахстан» и получили приложения на подвид деятельности 275 туроператоров. Вместе с этим все туристские компании, выдающие себя за туроператоров, но не включенные в государственный реестр туроператоров, нарушают действующее законодательство. Комитет индустрии туризма РК

В ведомстве разъяснили, что, в соответствии с законом от 30 апреля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности», лицензия на туроператорскую деятельность разделена на два подвида в сфере въездного-внутреннего туризма и выездного туризма.

В этой связи просим руководствоваться официальными данными, размещенными на интернет-ресурсах Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК и местных исполнительных органов, – обратились к туроператорам в комитете.

Уточняется, что данный список регулярно обновляется. С более детальной информацией о выданных туроператорам лицензиях можно ознакомиться по следующей ссылке.