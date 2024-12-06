Казахстанские оценщики смогут работать на едином рынке услуг ЕАЭС

Министерство финансов подготовило соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в закон РК "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Целью проекта закона является имплементация норм Общих подходов к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг без барьеров, изъятий, ограничений, дополнительных требований и условий.

Кроме того, документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства об оценочной деятельности по результатам проведения анализа регуляторного воздействия в порядке пересмотра регуляторного инструмента с учетом правоприменительной практики.

Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета №19 "О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза", единый рынок услуг (ЕРУ) по оценке имущества будет действовать с 1 января 2025 года для государств — членов ЕАЭС после внесения в законодательство государств — членов ЕАЭС соответствующих изменений.

Законопроектом предусматривается:

информирование оценщиками о начале деятельности на территории других стран ЕАЭС;

ведение палатами оценщиков реестра оценщиков, намеренных проводить оценку в другой стране;

рассмотрение обращений (жалоб) в отношении оценщика другого государства-члена ЕАЭС;

отчетность оценщиков при осуществлении деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС.

Помимо этого, проект содержит изменения, направленные на совершенствование правового регулирования вопросов развития оценочной деятельности:

установлены требования по основаниям допуска к профессиональной деятельности в части наличия одного из специальных образований ("оценка" и (или) техническое или экономическое);

регламентировано страхование имущественной ответственности оценщиков;

осуществлен пересмотр периода приостановления действия свидетельства о присвоении квалификации "оценщик".

Так, поправками определен ряд новых терминов:

оценщик – физическое лицо, имеющее свидетельство о присвоении квалификации "оценщик" и являющееся членом одной из палат оценщиков, и (или) услугодатель, осуществляющий оценочную деятельность в соответствии с законодательством страны-регистрации государства-члена ЕАЭС.

– физическое лицо, имеющее свидетельство о присвоении квалификации "оценщик" и являющееся членом одной из палат оценщиков, и (или) услугодатель, осуществляющий оценочную деятельность в соответствии с законодательством страны-регистрации государства-члена ЕАЭС. государства-члены ЕАЭС – государства, являющиеся членами ЕАЭС и Сторонами Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

– государства, являющиеся членами ЕАЭС и Сторонами Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; страна-реципиент – государство- член ЕАЭС, на территории которого осуществляется оценочная деятельность услугодателем другого государства-члена ЕАЭС;

– государство- член ЕАЭС, на территории которого осуществляется оценочная деятельность услугодателем другого государства-члена ЕАЭС; страна-регистрация — государство-член ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован (учрежден) услугодатель другого государства-члена ЕАЭС;

— государство-член ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован (учрежден) услугодатель другого государства-члена ЕАЭС; реестр оценщиков ЕАЭС — список оценщиков, поставляющих услуги по оценке имущества на территориях других государств-членов ЕАЭС;

— список оценщиков, поставляющих услуги по оценке имущества на территориях других государств-членов ЕАЭС; реестр услугодателей — список оценщиков других государств-членов ЕАЭС, поставляющих услуги по оценке имущества на территории Республики Казахстан, который составлен на основании сведений палат оценщиков.

В документе говорится, что оценщик вправе осуществлять оценочную деятельность самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя и/или на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом.

Вносится уточнение, согласно которому обязательная оценка в соответствии с законодательными актами РК проводится для определения стоимости имущества в рамках исполнительного производства.

Помимо прочего, договор на проведение оценки должен содержать:

реквизиты сторон:

для физического лица – фамилию, имя, отчество (при его наличии), ИИН или идентификационные данные, место жительства (почтовый адрес);

для юридического лица, в том числе с которым оценщик заключил трудовой договор, – наименование, место нахождения (юридический адрес), БИН, или идентификационные данные, банковские реквизиты;

дату оценки ;

; ознакомление с реестром недобросовестных оценщиков;

назначение оценки;

иные условия, не предусмотренные настоящим Законом .

Оценщик имеет право осуществлять оценочную деятельность в любом государстве-члене ЕАЭС.

Обязанности оценщика и/или услугодателя по оказанию услуг на территории другого государства-члена ЕАЭС

Оценщик обязан:

предоставлять палате оценщиков, членом которой является, информацию в письменной или электронной форме о намерении осуществлять оценочную деятельность на территории другого государства члена ЕАЭС в соответствии с реестром оценщиков ЕАЭС;

при осуществлении оценочной деятельности на территории другого государства-члена соблюдать условия национального режима страны-реципиента (с учетом обеспечения имущественной ответственности);

при осуществлении оценочной деятельности на территории другого государства-члена руководствоваться Сопоставительным перечнем объектом оценки;

при осуществлении оценочной деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС выбрать компетентный орган, который будет осуществлять контроль и рассмотрение жалоб на его деятельность в соответствии с законодательством государства-члена .

предоставлять палате оценщиков, членом которой является, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в электронной форме информацию о подписанных отчетах (заключениях) об оценке имущества на территории страны-реципиента по форме в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности.

В случае непредоставления оценщиком информации об отчетах (заключениях) об оценке имущества, влечет за собой приостановление его права осуществлять оценочную деятельность на территории страны-реципиента до направления такой информации.

Услугодатель осуществляющий деятельность на территории РК обязан:

соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования настоящего Закона, иных правовых актов РК;

выбрать палату оценщиков для осуществления контроля и рассмотрения жалоб на деятельность услугодателя на территории РК;

в договоре на проведение оценки также отражать:

наименование своего компетентного органа страны-регистрации;



реквизиты квалификационного (разрешительного) документа страны регистрации оценщика (номер и дату выдачи, кем выдан);



наименование саморегулируемой организации РК, осуществляющей контроль и рассмотрение жалоб на территории РК.

Датой начала деятельности услугодателя на территории РК является дата размещения информации о нем в реестре услугодателей.

Поправками определены обязанности палаты оценщиков в рамках функционирования единого рынка услуг.

Палата оценщиков обязана:

вести реестр оценщиков ЕАЭС на государственном и русском языках в соответствии с законодательством РК, с размещением их на интернет-ресурсе палаты оценщиков;

в течение двух рабочих дней с даты информирования оценщиком вносить информацию об оценщике в реестр оценщиков ЕАЭС;

в течение двух рабочих дней с даты принятия решения вносить информацию в реестр оценщиков ЕАЭС о нарушении законодательства другого государства-члена ЕАЭС и мерах воздействия на оценщика;

приостанавливать и лишать права оценщика осуществлять деятельность на территории другого государства-члена ЕАЭС;

осуществлять контроль за деятельностью оценщика другого государства-члена ЕАЭС в соответствии с требованиями настоящего Закона;

рассматривать обращения (жалобы) физических и юридических лиц на действия оценщика другого государства члена-ЕАЭС в порядке и в сроки в соответствии с законодательством РК;

принимать меры воздействия в отношении оценщика в соответствии с законодательством РК на основании информации компетентного органа другого государства члена ЕАЭС.



ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в уполномоченный орган в области оценочной деятельности информацию об оценщиках, осуществляющих оценочную деятельность в рамках единого рынка услуг, в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности.

Также документом определены компетентные органы в рамках единого рынка услуг.

Компетентными органами являются:

в части административного сотрудничества между компетентными органами стран участников ЕАЭС – уполномоченный орган в области оценочной деятельности осуществляющий государственный контроль в области оценочной деятельности, за соблюдением палатами оценщиков законодательства РК, устава палаты оценщиков и принятых ею правил и стандартов;

в части осуществления контроля за деятельностью услугодателей, осуществляющих оценочную деятельность на территории РК, в том числе рассмотрение жалоб на действия (бездействие) услугодателя при осуществлении им оценочной деятельности и применение мер дисциплинарного воздействия, в соответствии с настоящим Законом – саморегулируемые организации оценщиков – палаты оценщиков.

Проект закона размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 декабря 2024 года.