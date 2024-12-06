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Законодательство РК

Казахстанские оценщики смогут работать на едином рынке услуг ЕАЭС

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:07 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в закон РК "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Целью проекта закона является имплементация норм Общих подходов к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг без барьеров, изъятий, ограничений, дополнительных требований и условий.

Кроме того, документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства об оценочной деятельности по результатам проведения анализа регуляторного воздействия в порядке пересмотра регуляторного инструмента с учетом правоприменительной практики.

Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета №19 "О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза", единый рынок услуг (ЕРУ) по оценке имущества будет действовать с 1 января 2025 года для государств — членов ЕАЭС после внесения в законодательство государств — членов ЕАЭС соответствующих изменений.

Законопроектом предусматривается:

  • информирование оценщиками о начале деятельности на территории других стран ЕАЭС;
  • ведение палатами оценщиков реестра оценщиков, намеренных проводить оценку в другой стране;
  • рассмотрение обращений (жалоб) в отношении оценщика другого государства-члена ЕАЭС;
  • отчетность оценщиков при осуществлении деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС.

Помимо этого, проект содержит изменения, направленные на совершенствование правового регулирования вопросов развития оценочной деятельности:

  • установлены требования по основаниям допуска к профессиональной деятельности в части наличия одного из специальных образований ("оценка" и (или) техническое или экономическое);
  • регламентировано страхование имущественной ответственности оценщиков;
  • осуществлен пересмотр периода приостановления действия свидетельства о присвоении квалификации "оценщик".

Так, поправками определен ряд новых терминов:

  • оценщик – физическое лицо, имеющее свидетельство о присвоении квалификации "оценщик" и являющееся членом одной из палат оценщиков, и (или) услугодатель, осуществляющий оценочную деятельность в соответствии с законодательством страны-регистрации государства-члена ЕАЭС.
  • государства-члены ЕАЭС – государства, являющиеся членами ЕАЭС и Сторонами Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
  • страна-реципиент – государство- член ЕАЭС, на территории которого осуществляется оценочная деятельность услугодателем другого государства-члена ЕАЭС;
  • страна-регистрация — государство-член ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован (учрежден) услугодатель другого государства-члена ЕАЭС;
  • реестр оценщиков ЕАЭС — список оценщиков, поставляющих услуги по оценке имущества на территориях других государств-членов ЕАЭС;
  • реестр услугодателей — список оценщиков других государств-членов ЕАЭС, поставляющих услуги по оценке имущества на территории Республики Казахстан, который составлен на основании сведений палат оценщиков.

В документе говорится, что оценщик вправе осуществлять оценочную деятельность самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя и/или на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом.

Вносится уточнение, согласно которому обязательная оценка в соответствии с законодательными актами РК проводится для определения стоимости имущества в рамках исполнительного производства.

Помимо прочего, договор на проведение оценки должен содержать:

  • реквизиты сторон:

для физического лица – фамилию, имя, отчество (при его наличии), ИИН или идентификационные данные, место жительства (почтовый адрес);

для юридического лица, в том числе с которым оценщик заключил трудовой договор, – наименование, место нахождения (юридический адрес), БИН, или идентификационные данные, банковские реквизиты;

  • дату оценки;
  • ознакомление с реестром недобросовестных оценщиков;
  • назначение оценки;
  • иные условия, не предусмотренные настоящим Законом.

Оценщик имеет право осуществлять оценочную деятельность в любом государстве-члене ЕАЭС.

Обязанности оценщика и/или услугодателя по оказанию услуг на территории другого государства-члена ЕАЭС

Оценщик обязан:

  • предоставлять палате оценщиков, членом которой является, информацию в письменной или электронной форме о намерении осуществлять оценочную деятельность на территории другого государства члена ЕАЭС в соответствии с реестром оценщиков ЕАЭС;
  • при осуществлении оценочной деятельности на территории другого государства-члена соблюдать условия национального режима страны-реципиента (с учетом обеспечения имущественной ответственности);
  • при осуществлении оценочной деятельности на территории другого государства-члена руководствоваться Сопоставительным перечнем объектом оценки;
  • при осуществлении оценочной деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС выбрать компетентный орган, который будет осуществлять контроль и рассмотрение жалоб на его деятельность в соответствии с законодательством государства-члена .
  • предоставлять палате оценщиков, членом которой является, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в электронной форме информацию о подписанных отчетах (заключениях) об оценке имущества на территории страны-реципиента по форме в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности.

В случае непредоставления оценщиком информации об отчетах (заключениях) об оценке имущества, влечет за собой приостановление его права осуществлять оценочную деятельность на территории страны-реципиента до направления такой информации.

Услугодатель осуществляющий деятельность на территории РК обязан:

  • соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования настоящего Закона, иных правовых актов РК;
  • выбрать палату оценщиков для осуществления контроля и рассмотрения жалоб на деятельность услугодателя на территории РК;
  • в договоре на проведение оценки также отражать:
    • наименование своего компетентного органа страны-регистрации;
    • реквизиты квалификационного (разрешительного) документа страны регистрации оценщика (номер и дату выдачи, кем выдан);
    • наименование саморегулируемой организации РК, осуществляющей контроль и рассмотрение жалоб на территории РК.

Датой начала деятельности услугодателя на территории РК является дата размещения информации о нем в реестре услугодателей.

Поправками определены обязанности палаты оценщиков в рамках функционирования единого рынка услуг.

Палата оценщиков обязана:

  • вести реестр оценщиков ЕАЭС на государственном и русском языках в соответствии с законодательством РК, с размещением их на интернет-ресурсе палаты оценщиков;
  • в течение двух рабочих дней с даты информирования оценщиком вносить информацию об оценщике в реестр оценщиков ЕАЭС;
  • в течение двух рабочих дней с даты принятия решения вносить информацию в реестр оценщиков ЕАЭС о нарушении законодательства другого государства-члена ЕАЭС и мерах воздействия на оценщика;
  • приостанавливать и лишать права оценщика осуществлять деятельность на территории другого государства-члена ЕАЭС;
  • осуществлять контроль за деятельностью оценщика другого государства-члена ЕАЭС в соответствии с требованиями настоящего Закона;
  • рассматривать обращения (жалобы) физических и юридических лиц на действия оценщика другого государства члена-ЕАЭС в порядке и в сроки в соответствии с законодательством РК;
  • принимать меры воздействия в отношении оценщика в соответствии с законодательством РК на основании информации компетентного органа другого государства члена ЕАЭС.
  • ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в уполномоченный орган в области оценочной деятельности информацию об оценщиках, осуществляющих оценочную деятельность в рамках единого рынка услуг, в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности.

Также документом определены компетентные органы в рамках единого рынка услуг.

Компетентными органами являются:

  • в части административного сотрудничества между компетентными органами стран участников ЕАЭС – уполномоченный орган в области оценочной деятельности осуществляющий государственный контроль в области оценочной деятельности, за соблюдением палатами оценщиков законодательства РК, устава палаты оценщиков и принятых ею правил и стандартов;
  • в части осуществления контроля за деятельностью услугодателей, осуществляющих оценочную деятельность на территории РК, в том числе рассмотрение жалоб на действия (бездействие) услугодателя при осуществлении им оценочной деятельности и применение мер дисциплинарного воздействия, в соответствии с настоящим Законом – саморегулируемые организации оценщиков – палаты оценщиков.

Проект закона размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 декабря 2024 года.

Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство МФ РК 2024 год
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