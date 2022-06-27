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Жара до +41°C и гроза ожидаются в Казахстане

Алматы Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны на 28 июня, передает Zakon.kz.

Днем в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют грозу и град. Ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах, днем на юго-западе, севере области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 28 июня на юге, западе, севере области сильная жара +40°C. В Таразе днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +38°C.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем гроза. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области и Кызылорде сильная жара +41°C. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в северной половине Западно-Казахстанской области гроза. Ветер северо-западный, северный днем при грозе, порывы 15-20 м/с. В Уральске днем гроза.

На юго-востоке Карагандинской области и на юго-западе Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35...+38°C. В Конаеве утром и днем гроза.

Днем в горных районах Жетысуской области гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20 м/с, днем на востоке области порывы 23 м/с. Днем по области и в Талдыкоргане сохраняется сильная жара +35...+38°C.

Днем на севере Актюбинской области гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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