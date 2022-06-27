Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы
Фото: Zakon.kz
РГП «Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение – в горах 28 июня утром и днем ожидается гроза, передает Zakon.kz.
Кроме того, ожидается ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.
Жара до +41 и гроза ожидаются в Казахстане
Новость по теме
Пресс-служба Департамента по ЧС Алматы обратилась к туристам с просьбой воздержаться от турпоходов.
Следите за сигналами оповещения службы «112» и сообщениями СМИ.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ