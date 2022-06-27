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Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

Алматы Фото: Zakon.kz
РГП «Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение – в горах 28 июня утром и днем ожидается гроза, передает Zakon.kz.

Кроме того, ожидается ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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