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Законодательство РК

Азамат Бейспеков назначен руководителем аппарата Минтруда

минтруда Фото: primeminister.kz
До назначения Бейспеков работал заместителем заведующего отделом военной безопасности и обороны Совет Безопасности РК, передает Zakon.kz.
Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ранее эту должность занимала Аида Курмангалиева.

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Бейспеков родился в 1985 году в городе Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2009 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 гг. — эксперт, гл. эксперт Департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 гг. — гл. эксперт; гл. консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012-2015 гг. работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

В 2015-2020 гг. — консультант; инспектор; заведующий сектором отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С февраля 2020 года являлся заместителем заведующего отделом военной безопасности и обороны Совет Безопасности РК.

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