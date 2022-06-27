Лидеры казахстанской легкой атлетики рассказали о подготовке к Чемпионату мира

Долгожданный Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в американском Юджине (штат Орегон) с 15 по 24 июля. Есть ли шансы на медали у сборной Казахстана на мировом первенстве в «королеве спорта», узнал корреспондент Zakon.kz.

В истории казахстанской легкой атлетики с 1991 года всего четыре отечественных спортсмена выигрывали медали самых престижных мировых первенств на открытом воздухе. Причем, чемпиона мира по легкой атлетике (на открытом воздухе) в Казахстане периода независимости пока не было.

Григорий Егоров в 1993 году выиграл серебряную награду в прыжках с шестом, в 1995 и 2001 годах «серебро» и «бронзу» чемпионатов мира соответственно завоевала олимпийская чемпионка Ольга Шишигина в беге на 100 м с барьерами.

Далее настала эра десятиборца, ныне бронзового призера Олимпиады и главного тренера сборной РК по легкой атлетике Дмитрия Карпова (две «бронзы» в 2003 и 2007 годах). Затем сразу три медали чемпионатов мира (на открытом воздухе) – в 2011, 2015 и 2017 годах завоевала казахстанская многократная медалистка Олимпийских игр в тройном прыжке Ольга Рыпакова.

Казахстан до сих пор ждет нового героя или героиню, кто сможет также ярко выступать на мировом уровне. И есть большие шансы, что на мировом первенстве сразу несколько казахстанских легкоатлетов смогут выиграть награды.

Подготовка и лицензии

В минувшие выходные в Алматы состоялся международный турнир серии Континентального тура бронзового уровня – Мемориал Гусмана Косанова. В полюбившемся легкоатлетам соревновании в 2022 году приняли участие 240 легкоатлетов из 32 стран, в том числе 27 казахстанских легкоатлетов. Этот турнир был последним шансом для выполнения нормативов для участия в предстоящем Чемпионате мира.

До мемориала у Казахстана 12, так скажем, лицензий на Чемпионат мира – 2022. Мы надеялись, что на мемориале выполнят норматив еще три спортсмена, но смогла это сделать только Кристина Овчинникова в прыжках в высоту – 1,96 м. Она выступит в одной дисциплине вместе с Надеждой Дубовицкой. Дмитрий Карпов

Лидеры сборной Казахстана по легкой атлетике пропустили домашние старты. Они давно выполнили норматив и теперь, перед мировым первенством, поучаствуют еще в этапах Бриллиантовой лиги. Это, по словам главного тренера, важнее для их подготовки.

Каждое соревнование – это большой опыт, будь то Бриллиантовая лига или Мемориал Косанова, случаются победы или поражения. Наши спортсмены провели учебно-тренировочные сборы, на соревнованиях каждый из них выступает, чтобы показать максимальный результат. Главный тренер Дмитрий Карпов

Их имена

В число топовых спортсменов в своей дисциплине входит Надежда Дубовицкая (прыжок в высоту, девятое место, 1281 балл). Также лидером мирового рейтинга является натурализованная кенийка Нора Джеруто в беге стиплчес на 3 тыс. м (1435 очков). Именно этих двух девушек считают основными претендентками на награды в казахстанской команде.

Подготовка идет полным ходом, начиная со сборов в Турции в мае. Конечно, мне сейчас в подготовке к Чемпионату мира помогают выступления на Бриллиантовой лиге. Я уже знаю, кто мои основные соперницы. Хотя эти спортсменки – мировая элита женских прыжков в высоту, это обычные люди, поэтому на таких высоких стартах чувствую себя комфортнее, свободнее. Сейчас проходят сборы в Алматы с моим тренером, имеющим 50-летний стаж. 28 июня вылетаю в Стокгольм на Бриллиантовую лигу. Шансы на Чемпионате мира есть всегда, я верю в успех, и тренер в меня верит, и я все делаю для того, чтобы выше прыгать и лучше выступать. Надежда Дубовицкая

Фото: Надежда Дубовицкая / Федерация легкой атлетики РК

На счету Дубовицкой уже есть бронзовая медаль Чемпионата мира, но в закрытых помещениях. По словам спортсменки, она вдохновляется, а также берет пример и учится отношению к собственным победам и неудачам у Ольги Рыпаковой.

Я общаюсь лично с Ольгой Рыпаковой, она мне рассказывает о важных моментах. Перед Чемпионатом мира я не чувствую какую-то ношу, давление, я просто делаю свою работу. Тренер подсказывает, как и что делать, как нужно относиться к победам и проигрышам. Я понимаю, что удержать определенный статус психологически тяжелее, чем завоевать его впервые. Но я уверена в себе физически, уверена в своих силах и тренере. Надежда Дубовицкая

Сборная отправится в США 13 июля. Дмитрий Карпов пояснил, что такие сроки выбраны неслучайно.

Едем фактически к старту, чтобы попасть в акклиматизацию. Надежда и Кристина выступают в квалификации 16 июля. Дубовицкая уже выступала в мае этого года в Юджине на этапе Бриллиантовой лиги, должно все получиться и сейчас, на Чемпионате мира. И наша бегунья Нора Джеруто также в эти же даты выступает. Мы все хотим, чтобы появилась новая звездочка, и работаем над этим. Нельзя останавливаться на достигнутом. Есть очень много легкоатлетов в Казахстане, в ряде дисциплин появляются сильные спортсмены, у которых тоже будут шансы проявить себя. Дмитрий Карпов

К слову, финалы в женских прыжках в высоту и стиплчезе пройдут 19 июля и 20 июля по времени США.

Нынешний сезон – не самый богатый на международные соревнования по легкой атлетике. Китай попросил перенести запланированные на 2022 год Азиатские игры и летнюю Универсиаду, а это значит, что азиатским легкоатлетам приходится искать новые соревнования. Азиатская федерация легкой атлетики обещает, что в октябре организует дополнительные международные старты для легкоатлетов с желтого континента, а пока все взоры устремлены на предстоящий Чемпионат мира.

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