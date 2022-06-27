Назначен еще один замакима области Жетісу

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Им стал Рустам Али. До назначения он работал акимом Ескельдинского района Алматинской области, передает Zakon.kz.

Рустам Али родился в 1984 году в поселке Карабулак Алматинской области. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский национальный университет им. Әл-Фараби (бакалавр 2006 г., магистратура 2008 г., докторантура 2011 г.);

Доктор философии (PhD), специальность «Востоковедение» (арабист);

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, бакалавр (2017), специальность «Финансы». Трудовой стаж: Корреспондент «Газета «Деловая неделя», г. Алматы (2006-2008);

Официальный представитель журнала этнокультурных и геополитических исследований Центральной Азии и Кавказа «Каспий» в Казахстане (2007-2008);

Редактор международного отдела «Газета «Деловая неделя», г. Алматы (2008-2010);

Преподаватель, Казахский национальный университет им. Әл-Фараби, Факультет: Востоковедения, Кафедра: Арабистики, Предмет: «История стран Азии и Африки» (2008-2010);

Заместитель главного редактора «Газета «Деловая неделя», г. Алматы (2010-2011);

Директор ГККП «Жетысу жастары» при ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области», г. Талдықорған (2011-2012);

Преподаватель, Жетысуский государственный университет, кафедра «Журналистика», предмет «Современная журналистика» и «Интернет журналистика», г. Талдыкорган (2011-2012);

Аким Кайнарского сельского округа, с. Кайнарлы, Ескелдинского района, Алматинской области (2012);

Руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Алматинской области», г. Талдыкорган (2012-2016);

Руководитель ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области», г. Талдыкорган (23.05.2016-08.2020);

Преподаватель Жетысуского государственного университета, кафедра «Журналистика», предмет «Современная журналистика» и «Интернет журналистика», город Талдыкорган (2017-2020);

Преподаватель «Академии Государственного Управления при президенте РК» по Алматинской области, «Информационная политика», г. Талдыкорган (2018-2020);

Заместитель акима Алматинской области (08.2020-05.2021);

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