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Двух заместителей акима назначили в Жетысуской области

замакима Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Ими стали Алибек Жаканбаев и Женис Туяков, которые ранее занимали должности заместителей акима Алматинской области, передает Zakon.kz.

Жаканбаев родился в 1964 году в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский сельскохозяйственный институт (1988), инженер лесного хозяйства.

Трудовой стаж:

  • рабочий, инженер механизированного лесного хозяйства Алакульского района, главный лесничий Алакольского лесного хозяйства, директор Алакольского филиала ГП «Каратал орманы», РГП «Талдыкорган агаштары» (1988-2005);

  • заместитель директора, директор ГП «Алакольское лесное хозяйство» (2005-2010);

  • аким Саркандского района (10.2010 – 05.2011);

  • аким Алакольского района Алматинской области (05.2011 – 03.2021);

  • аким Енбекшиказахского района Алматинской области (03.2021 – 02.2022);

  • заместитель акима Алматинской области (с 02.2022).

замакима

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Туяков родился в 1967 году в городе Ушарале.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Институт экономики и права, специальность «экономика и менеджмент»;

  • Алматинский государственный медицинский институт.

Трудовой стаж:

  • директор департамента Министерства энергетики РК;

  • руководитель отраслевых структур в сфере энергетики и ЖКХ в регионах Казахстана: Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях и городе Алматы;

  • управляющий директор АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC);

  • и.о. заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

  • заместитель акима Алматинской области (с 07.2017).

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