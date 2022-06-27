Двух заместителей акима назначили в Жетысуской области
Жаканбаев родился в 1964 году в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский сельскохозяйственный институт (1988), инженер лесного хозяйства.
Трудовой стаж:
рабочий, инженер механизированного лесного хозяйства Алакульского района, главный лесничий Алакольского лесного хозяйства, директор Алакольского филиала ГП «Каратал орманы», РГП «Талдыкорган агаштары» (1988-2005);
заместитель директора, директор ГП «Алакольское лесное хозяйство» (2005-2010);
аким Саркандского района (10.2010 – 05.2011);
аким Алакольского района Алматинской области (05.2011 – 03.2021);
аким Енбекшиказахского района Алматинской области (03.2021 – 02.2022);
заместитель акима Алматинской области (с 02.2022).
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Институт экономики и права, специальность «экономика и менеджмент»;
Алматинский государственный медицинский институт.
Трудовой стаж:
директор департамента Министерства энергетики РК;
руководитель отраслевых структур в сфере энергетики и ЖКХ в регионах Казахстана: Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях и городе Алматы;
управляющий директор АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC);
и.о. заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
заместитель акима Алматинской области (с 07.2017).