Двух заместителей акима назначили в Жетысуской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Ими стали Алибек Жаканбаев и Женис Туяков, которые ранее занимали должности заместителей акима Алматинской области, передает Zakon.kz.

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