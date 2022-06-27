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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 540 миллионов человек

анализы Фото: Zakon.kz
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, по состоянию на 20:49 по времени Нур-Султана 27 июня известно о 540 923 532 инфицированных и 6 325 785 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось с 23 июня, когда был опубликован предыдущий информационный бюллетень ВОЗ, на 1 590 289, летальных исходов – на 2989.

Отмечается, что в статистику вошли только официальные случаи, предоставляемые государствами. Отметка 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн – 10 февраля, 300 млн – 8 января, 200 млн – 5 августа прошлого года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США – 85 673 420. Далее следуют Индия (43 407 046), Бразилия (31 890 733), Франция (29 495 945) и Германия (27 771 911). Летальных исходов больше всего также в США – 1 005 025, вторую строчку занимает Бразилия (669 530), третью – Индия (525 020). Далее следуют Россия (380 943) и Мексика (325 487).

Елена Беляева
COVID-19 ВОЗ
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