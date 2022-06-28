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G7 рассмотрит возможность ввести потолок цен на российский газ

G7 ограничение цен на российский газ Фото: pixabay
Этот механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог, сообщает Zakon.kz.

Лидеры «Группы семи» (G7; объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ, сообщает РБК.

Ожидается, что об этом объявят по итогам трехдневного саммита G7 во вторник, 28 июня. Инициатива — часть дискуссий о том, как ограничить прибыль России от экспорта энергоресурсов, пишет агентство.

Саммит лидеров «Семерки» проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня, его основные темы — российская военная операция в Украине и ее последствия для экономики. В итоговом коммюнике лидеры намерены упомянуть механизмы ограничения цен и на российскую нефть.

Участники встречи обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку. Этот механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог.

Евросоюз рассматривает поэтапный план отказа от российских энергоносителей. Он предполагает экономию электроэнергии потребителями, замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков и ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии.

В последнем случае ЕК предлагает повысить долю возобновляемой энергии в общей структуре ее источников с 40 до 45%.

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Данияр Кунафин
Россия
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