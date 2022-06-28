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Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

президент день журналистики Фото: akorda.kz
Президент подчеркнул, что в условиях потока недостоверной информации в Интернете и соцсетях труд журналистов является барьером для распространения фейков, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником, сообщает Акорда.

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа на журналистском поприще – большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа.

В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей.

Сегодня Интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока.

Перед всеми нами стоит важнейшая задача – построение Нового Справедливого Казахстана. Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение.

Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса».

Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире. Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа – это наш гражданский долг.

Уверен, сохраняя единство, вместе мы достигнем больших высот на пути построения Нового Казахстана!

Желаю всем вам благополучия, успехов и творческого вдохновения!», – говорится в тексте поздравления.

Ранее глава государства присудил премии и гранты журналистам и СМИ.

Данияр Кунафин
Токаев Касым-Жомарт
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