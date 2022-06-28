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Можно ли взять инвалида на работу, если в справке написано, что он нетрудоспособен

можно ли взять на работу инвалида Фото: pexels
Имеет ли право работодатель трудоустроить инвалида 2 группы на должность технички, если у него в справке о наличии инвалидности имеется запись «нетрудоспособен». Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что трудовым законодательством республики регламентировано право лиц с инвалидностью на труд, если работа не противопоказана им по состоянию здоровья.

Не допускается заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что согласно закону «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», отказ в заключении трудового договора либо продвижении по службе, увольнение по инициативе работодателя, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускаются.

В свою очередь Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусматривает, что при поступлении на работу или учебу все граждане проходят предварительный обязательный медицинский осмотр для определения состояния здоровья и выяснения пригодности к выполнению обязанностей по профессии (учебе), а также предупреждения общих, профессиональных и нераспространения инфекционных и паразитарных заболеваний.

По итогам медицинского осмотра оформляется заключение о соответствии или несоответствии состояния здоровья работника к выполняемой работе и наличии у него противопоказаний к труду. Следует отметить, что в настоящее время наличие группы инвалидности не является показателем трудоспособности или нетрудоспособности человека. Минтруда

Как отметили в ведомстве, основополагающими факторами при трудоустройстве лиц с инвалидностью является их квалификация, профессиональная компетенция, отсутствие медицинских противопоказаний для выполнения профессиональных обязанностей.

Таким образом, лица с инвалидностью вне зависимости от категории группы инвалидности имеют право работать, если им не противопоказан вид трудовой деятельности по медицинскому заключению специалистов организаций здравоохранения.

Резюмируем вышесказанное: при поступлении на работу необходимо предоставить работодателю документы для трудоустройства – заключение медицинской организации о соответствии состояния здоровья и профессиональной пригодности к выполнению обязанностей в рамках выбранной работы.

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