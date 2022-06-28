Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какая зарплата у вице-премьера Жамаубаева

зарплата комментарий Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил, что готов предоставить декларацию о своих доходах и имуществе, передает корреспондент Zakon.kz.
Я получаю заработную плату в Министерстве финансов и мне доплачивают как вице-премьеру. Примерно заработная плата составляет 1,5 млн тенге, это в целом. В качестве министра где-то 1,3 млн тенге.  Ерулан Жамаубаев

Вице-премьер отметил, что к 2025 году все казахстанцы будут ежегодно сдавать декларацию о доходах. На вопрос, готов ли он лично предоставить свою декларацию, Жамаубаев ответил «готов».

Вопрос в целом обсуждается. Мы – государственные служащие, вы и так наши зарплаты знаете. Сейчас мы идем по пути всеобщего декларирования и к 2025 году придем к тому, когда все граждане нашей республики будут ежегодно сдавать декларации. Тогда все всем будет известно. Ерулан Жамаубаев

Читайте также

Жамаубаев о снижении пенсионного возраста: В правительстве не обсуждали

Министр назвал основные причины критики со стороны общественности и СМИ в Казахстане

Перевести недоступные госуслуги в электронный формат поручили ряду госорганов

Тамила Языкова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Украина
Ситуация в Украине: Зеленский хочет закончить конфликт до зимы, США готовят новые санкции
торги на бирже
Доллар подешевел сразу на 9,23 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления