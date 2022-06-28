Какая зарплата у вице-премьера Жамаубаева

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил, что готов предоставить декларацию о своих доходах и имуществе, передает корреспондент Zakon.kz.

Я получаю заработную плату в Министерстве финансов и мне доплачивают как вице-премьеру. Примерно заработная плата составляет 1,5 млн тенге, это в целом. В качестве министра где-то 1,3 млн тенге. Ерулан Жамаубаев

Вице-премьер отметил, что к 2025 году все казахстанцы будут ежегодно сдавать декларацию о доходах. На вопрос, готов ли он лично предоставить свою декларацию, Жамаубаев ответил «готов».