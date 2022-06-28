Какая зарплата у вице-премьера Жамаубаева
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил, что готов предоставить декларацию о своих доходах и имуществе, передает корреспондент Zakon.kz.
Я получаю заработную плату в Министерстве финансов и мне доплачивают как вице-премьеру. Примерно заработная плата составляет 1,5 млн тенге, это в целом. В качестве министра где-то 1,3 млн тенге. Ерулан Жамаубаев
Вице-премьер отметил, что к 2025 году все казахстанцы будут ежегодно сдавать декларацию о доходах. На вопрос, готов ли он лично предоставить свою декларацию, Жамаубаев ответил «готов».
Вопрос в целом обсуждается. Мы – государственные служащие, вы и так наши зарплаты знаете. Сейчас мы идем по пути всеобщего декларирования и к 2025 году придем к тому, когда все граждане нашей республики будут ежегодно сдавать декларации. Тогда все всем будет известно. Ерулан Жамаубаев
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