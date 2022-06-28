Более 7 тыс. казахстанцев с инвалидностью получили работу с начала года

По данным Минтруда, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы более 2,2 тыс. человек с инвалидностью трудоустроены на постоянные рабочие места и свыше 5 тыс. – на временные, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в I квартале текущего года по направлению центров занятости населения работодатели приняли на работу 348 человек, имеющих инвалидность.

В этом году для лиц с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предусмотрено создание 71 специального рабочего места, с субсидированием затрат работодателей, связанных с их оснащением. Минтруда

Наряду с этим, совместный с Федерацией профсоюзов РК социально важный проект «Народный контроль» предусматривает привлечение в качестве «народных контролеров» людей с инвалидностью. На сегодняшний день в проекте задействованы 164 предприятия, где трудоустроен 521 работник.

Как отметили в Минтруда, людей с ограниченными возможностями принимают на работу в качестве операторов видеонаблюдения, они посменно следят за соблюдением требований безопасности и охраны труда на рабочих местах.

При подборе кадров для участия в проекте предпочтение отдается работникам, которые оставили работу на предприятии по причине установления инвалидности (производственная травма, профзаболевание, по общему заболеванию).

«Народных контролеров» оформляют в штат по трудовому договору со всеми полагающимися отчислениями и социальным пакетом согласно законодательству РК.