Два суда «заминировали» в Кокшетау
Фото: Zakon.kz
В Кокшетау с утра вторника, 28 июня, «заминировали» два суда. Об этом сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.
В полицию поступило сообщение от сотрудника Управления специализированной службы охраны, обеспечивающего охрану административного здания Межрайонного областного суда по уголовным делам (ул. Потанина, д. 47), о том, что в 09:00 на электронный адрес секретаря поступило письмо о заминировании здания.Пресс-служба ДП Акмолинской области
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Сотрудниками батальона патрульной полиции оцеплено административное здание и прилегающая территория, обеспечена безопасность граждан. Эвакуированы работники суда (40-50 человек). Специалистами-взрывотехниками и кинологами ДП здание суда исследовано. По результатам проверки взрывное устройство не обнаружено.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Также сообщается, что около 09:10 в полицию поступило аналогичное сообщение о взрывном устройстве в здании суда Кокшетау (ул. Сатпаева, д. 8).
В результате проведенных мероприятий взрывное устройство не обнаружено. Из здания городского суда эвакуированы 50-55 человек.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Как отметили в ведомстве, проводятся мероприятия по установлению авторов сообщений.
Данная информация зарегистрирована в ЕРДР, добавили в пресс-службе областного ДП.
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