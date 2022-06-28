Два суда «заминировали» в Кокшетау

В Кокшетау с утра вторника, 28 июня, «заминировали» два суда. Об этом сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

В полицию поступило сообщение от сотрудника Управления специализированной службы охраны, обеспечивающего охрану административного здания Межрайонного областного суда по уголовным делам (ул. Потанина, д. 47), о том, что в 09:00 на электронный адрес секретаря поступило письмо о заминировании здания. Пресс-служба ДП Акмолинской области

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудниками батальона патрульной полиции оцеплено административное здание и прилегающая территория, обеспечена безопасность граждан. Эвакуированы работники суда (40-50 человек). Специалистами-взрывотехниками и кинологами ДП здание суда исследовано. По результатам проверки взрывное устройство не обнаружено. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также сообщается, что около 09:10 в полицию поступило аналогичное сообщение о взрывном устройстве в здании суда Кокшетау (ул. Сатпаева, д. 8).

В результате проведенных мероприятий взрывное устройство не обнаружено. Из здания городского суда эвакуированы 50-55 человек. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как отметили в ведомстве, проводятся мероприятия по установлению авторов сообщений.