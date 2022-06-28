Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Два суда «заминировали» в Кокшетау

Кокшетау, суды, минирование, ДП Фото: Zakon.kz
В Кокшетау с утра вторника, 28 июня, «заминировали» два суда. Об этом сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

В полицию поступило сообщение от сотрудника Управления специализированной службы охраны, обеспечивающего охрану административного здания Межрайонного областного суда по уголовным делам (ул. Потанина, д. 47), о том, что в 09:00 на электронный адрес секретаря поступило письмо о заминировании здания.Пресс-служба ДП Акмолинской области

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудниками батальона патрульной полиции оцеплено административное здание и прилегающая территория, обеспечена безопасность граждан. Эвакуированы работники суда (40-50 человек). Специалистами-взрывотехниками и кинологами ДП здание суда исследовано. По результатам проверки взрывное устройство не обнаружено.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также сообщается, что около 09:10 в полицию поступило аналогичное сообщение о взрывном устройстве в здании суда Кокшетау (ул. Сатпаева, д. 8).

В результате проведенных мероприятий взрывное устройство не обнаружено. Из здания городского суда эвакуированы 50-55 человек.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как отметили в ведомстве, проводятся мероприятия по установлению авторов сообщений.

Данная информация зарегистрирована в ЕРДР, добавили в пресс-службе областного ДП.

Читайте также

В Казахстане участковые инспекторы будут работать по новым правилам

Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД

Канат Таймерденов покинул пост начальника ДП Алматы

Динара Халдарова
Акмолинская область Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Украина
Ситуация в Украине: Зеленский хочет закончить конфликт до зимы, США готовят новые санкции
торги на бирже
Доллар подешевел сразу на 9,23 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления