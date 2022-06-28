Едем на море: идеальный для ребенка купальник посоветовала педиатр

Казахстанский педиатр с большим стажем Людмила Жангельдина рассказала, как найти баланс между необходимостью для ребенка получать ультрафиолетовые лучи и сохранностью кожи от солнечных ожогов, передает Zakon.kz.

Специалист рекомендует придерживаться умного подхода во всем и гулять с ребенком под «кружевной зеленью». То есть, в парках и по тенистым улицам, где кроны деревьев уберегают от прямых солнечных лучей, но частично пропускают их и позволяют извлечь хороший терапевтический эффект.

В случае выезда с ребенком на пляжный отдых нужно правильно подобрать для него купальник.

Сейчас озоновый слой Земли истощается и ультрафиолета стало больше. Чрезмерный загар малышам не рекомендуется, и, выезжая с ними на море, я бы рекомендовала использовать для детей закрытый купальник, чтобы уберечь их от солнечных ожогов. Ученые доказали, что два ожога кожи в молодом возрасте в течение жизни увеличивают риск развития раковых заболеваний после 50 лет на 50%. Педиатр Людмила Жангельдина

В ряде случаев, когда мамочка возвращается домой с малышом из роддома, у некоторых детей наблюдается длительная желтушка, ее иногда называют физиологической желтухой новорожденных, или пограничной желтухой. Чтобы избавиться от нее, рекомендуется ребенка выставлять на солнышко, потому что под воздействием ультрафиолета билирубин, который находится в коже и обуславливает эту желтушность, начинает разрушаться.