Ритуальные услуги подорожали на 13% в Казахстане

Объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности в первом квартале текущего года составил более 1,8 млрд тенге. Это сразу в 2,3 раза больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Zakon.kz.

На сельскую местность приходится лишь 26 млн тенге, что на 1,6% больше по сравнению с январем – мартом 2021 года. В среднем цены на ритуальные услуги в по Казахстану выросли на 13,1% за год по итогам мая 2022 года, пишет ranking.kz.

При этом в пяти регионах страны цены не изменились: в Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях, а также Нур-Султане.

Среди остальных регионов самый высокий рост цен на ритуальные услуги зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 61,8%), следом идут Алматинская и Атырауская области (на 33,3%).

Численность умерших в Казахстане выросла за год на 5,4%: с 36,1 тыс. человек за январь – март 2021 года до 38,1 тыс. человек за январь – март 2022 года. Из них 20,4 тыс. — мужчины, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 17,7 тыс. — женщины. Это на 6,3% больше, чем годом ранее.

Коэффициент смертности вырос с 7,71 до 8,03 на 1 тыс. человек в первом квартале 2022 года.