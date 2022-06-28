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Имя Ахмета Байтурсынулы присвоили аэропорту Костаная

присвоено имя Ахмета Байтурсынулы Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства Казахстана имя Ахмета Байтурсынулы присвоено Международному аэропорту Костаная, сообщает Zakon.kz.
Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт «Костанай» имя Ахмета Байтұрсынұлы», – говорится в документе.

Ранее с таким предложением выступили сотрудники аэропорта. Депутаты его поддержали.

Ахмет Байтурсынулы – казахский просветитель, ученый-лингвист, поэт и переводчик, общественный деятель. В этом году исполнится 150 лет со дня его рождения.

Стоит отметить, что Ахмет Байтурсынулы родился в Тургайской области, сейчас это Костанайская область.

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