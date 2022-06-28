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Семь чиновников осуждены за коррупцию в Восточном Казахстане

взятки чиновники ВКО Фото: Zakon.kz
В 2022 году семь сотрудников Инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области осуждены за системную коррупцию, сообщает Zakon.kz.
Они с июля по сентябрь 2021 года в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение по территории области и общее покровительство.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

В ведомстве уточнили, что это наиболее часто используемая схема увода от ответственности, выявленная в ходе внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного Антикоррупционной службой ВКО.

Кроме того, в ходе анализа установлено, что инспектора не соблюдают порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий. Практически во всех случаях фиксировали только процесс остановки транспортного средства и запроса необходимых документов. Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени.Пресс-служба АФМ РК

По итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в адрес ИТК внесены рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

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Анастасия Московчук
АФМ РК Восточно-Казахстанская область
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