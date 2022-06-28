Главные изменения в законодательстве за неделю: с 20 по 26 июня 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в законодательстве страны за прошедшую неделю: с 20 по 26 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Парламент

Председатель Мажилиса Парламента РК подписал распоряжение от 22 июня 2022 года «О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан».

Совместное заседание Палат Парламента Казахстана состоится в 10:00 30 июня 2022 года в городе Нур-Султане.

Медработники МВД

Постановлением правительства РК внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Медицинским работникам за лечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (в том числе в домах ребенка), следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, больницах установлена доплата за условия труда в размере до 540% от базового должностного оклада.

Ранее доплата составляла 40% от БДО.

Утверждены правила сохранения льгот на пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Образование

Правительство Казахстана утвердило правила привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей (специальная программа).

Цель программы – улучшение качества образования путем создания в региональных системах образования устойчивой модели привлечения и удержания квалифицированных и мотивированных педагогов.

Задачи программы:

разработка системы привлечения, отбора педагогов и пакета стимулирующих мер их поддержки;

профессиональное развитие педагогов через повышение квалификации и учебно-методическое сопровождение.

Для достижения цели и задач определены следующие меры:

проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах целевых регионов – Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской областей;

разработка механизма по привлечению и удержанию педагогов;

разработка специального пакета стимулирующих мер поддержки.

Программу планируется реализовать с 1 сентября 2022 года по 25 мая 2027 года.

Министр просвещения своим приказом внес изменения в перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме.

Перечень учебников изложен в новой редакции.

Здравоохранение

Приказом министра здравоохранения внесены изменения в правила оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья.

В частности, поправки касаются динамического наблюдения, а также прекращения динамического наблюдения за лицами с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями).

Говорится, что динамическое наблюдение осуществляется в соответствии с группами динамического наблюдения лиц с психическими, поведенческими расстройствами, критериями взятия, перевода, прекращения динамического наблюдения, а также частоты наблюдения.

Прекращение динамического наблюдения лиц с ППР и снятие с учета осуществляется в следующих случаях:

отсутствие критериев взятия на учет для оказания динамического наблюдения лиц с ППР не менее 12 месяцев;

изменение места жительства с выездом за пределы РК;

в случае изменения постоянного места жительства пациента в пределах республики Казахстан производится изменение прикрепления к соответствующей территориальной организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья с изменением данных в ЭИС;

отсутствие достоверных сведений о местонахождении в течение 12 месяцев (подтверждается рапортом участкового инспектора полиции и патронажем участковой медицинской сестры не менее одного раза в два месяца);

смерть, на основании медицинского свидетельства о смерти или подтверждения данными в регистре прикрепленного населения;

лица с диагнозом «шизофрения» по международной классификации болезней 10-го пересмотра, состоящие на учете во второй группе динамического психиатрического наблюдения: в случае неустановления группы инвалидности в течение 12 месяцев с момента взятия на динамическое наблюдение.

Осужденным с лишением свободы на срок свыше одного года снятие с динамического наблюдения производится после получения ответа на запрос из Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Визуальная реклама

Приказом МИИР РК внесены изменения в правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского, областного и районного значения.

Так, для размещения объектов наружной рекламы нужно: согласовать ее размещение на дорогах международного, республиканского значения с филиалами АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

согласовать размещение рекламы на дорогах областного и районного значения с местными исполнительными органами.

Также говорится, что собственники объектов наружной рекламы обязаны содержать их в надлежащем состоянии.

Кроме того, в документе определен порядок оказания госуслуги по согласованию размещения объектов наружной рекламы и порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам оказания госуслуг.

Срок рассмотрения документов и выдачи результата оказания госуслуги составляет пять рабочих дней.

Рыбная ловля

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов утверждены новые лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года.

Обо всех изменениях, произошедших в законодательстве, можно прочитать здесь.