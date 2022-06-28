Главные изменения в законодательстве за неделю: с 20 по 26 июня 2022 года
Парламент
Председатель Мажилиса Парламента РК подписал распоряжение от 22 июня 2022 года «О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан».
Совместное заседание Палат Парламента Казахстана состоится в 10:00 30 июня 2022 года в городе Нур-Султане.
Медработники МВД
Постановлением правительства РК внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Медицинским работникам за лечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (в том числе в домах ребенка), следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, больницах установлена доплата за условия труда в размере до 540% от базового должностного оклада.
Ранее доплата составляла 40% от БДО.
Утверждены правила сохранения льгот на пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Образование
Правительство Казахстана утвердило правила привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей (специальная программа).
Цель программы – улучшение качества образования путем создания в региональных системах образования устойчивой модели привлечения и удержания квалифицированных и мотивированных педагогов.
Задачи программы:
разработка системы привлечения, отбора педагогов и пакета стимулирующих мер их поддержки;
профессиональное развитие педагогов через повышение квалификации и учебно-методическое сопровождение.
Для достижения цели и задач определены следующие меры:
проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах целевых регионов – Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской областей;
разработка механизма по привлечению и удержанию педагогов;
разработка специального пакета стимулирующих мер поддержки.
Программу планируется реализовать с 1 сентября 2022 года по 25 мая 2027 года.
Министр просвещения своим приказом внес изменения в перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме.
Перечень учебников изложен в новой редакции.
Здравоохранение
Приказом министра здравоохранения внесены изменения в правила оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья.
В частности, поправки касаются динамического наблюдения, а также прекращения динамического наблюдения за лицами с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями).
Говорится, что динамическое наблюдение осуществляется в соответствии с группами динамического наблюдения лиц с психическими, поведенческими расстройствами, критериями взятия, перевода, прекращения динамического наблюдения, а также частоты наблюдения.
Прекращение динамического наблюдения лиц с ППР и снятие с учета осуществляется в следующих случаях:
отсутствие критериев взятия на учет для оказания динамического наблюдения лиц с ППР не менее 12 месяцев;
изменение места жительства с выездом за пределы РК;
в случае изменения постоянного места жительства пациента в пределах республики Казахстан производится изменение прикрепления к соответствующей территориальной организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья с изменением данных в ЭИС;
отсутствие достоверных сведений о местонахождении в течение 12 месяцев (подтверждается рапортом участкового инспектора полиции и патронажем участковой медицинской сестры не менее одного раза в два месяца);
смерть, на основании медицинского свидетельства о смерти или подтверждения данными в регистре прикрепленного населения;
лица с диагнозом «шизофрения» по международной классификации болезней 10-го пересмотра, состоящие на учете во второй группе динамического психиатрического наблюдения: в случае неустановления группы инвалидности в течение 12 месяцев с момента взятия на динамическое наблюдение.
Осужденным с лишением свободы на срок свыше одного года снятие с динамического наблюдения производится после получения ответа на запрос из Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
Визуальная реклама
Приказом МИИР РК внесены изменения в правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского, областного и районного значения.
Так, для размещения объектов наружной рекламы нужно:
согласовать ее размещение на дорогах международного, республиканского значения с филиалами АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;
согласовать размещение рекламы на дорогах областного и районного значения с местными исполнительными органами.
Кроме того, в документе определен порядок оказания госуслуги по согласованию размещения объектов наружной рекламы и порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам оказания госуслуг.
Срок рассмотрения документов и выдачи результата оказания госуслуги составляет пять рабочих дней.
Рыбная ловля
Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов утверждены новые лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года.
Обо всех изменениях, произошедших в законодательстве, можно прочитать здесь.