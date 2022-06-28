«Оставайтесь дома»: в ДЧС Алматинской области сделали заявление
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Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области обратились к населению. Они призывают граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности, сообщает Zakon.kz.
29 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Также прогнозируют сильную жару до +35...+39°C. Ветер юго-восточный, порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
ДЧС области рекомендует оставаться дома. При тепловом поражении необходимо немедленно перейти в тень, охладиться, выпить воды.
Кроме того, во время сильной жары увеличиваются риски возникновения природных пожаров.
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