«Оставайтесь дома»: в ДЧС Алматинской области сделали заявление

Фото: pixabay

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области обратились к населению. Они призывают граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности, сообщает Zakon.kz.

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