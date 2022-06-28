Фуру с телами 46 задохнувшихся мигрантов обнаружили в Техасе

В Техасе в брошенном на обочине проселочной дороги запертом фургоне нашли 46 тел мигрантов из Мексики, еще 16 человек, в том числе четверо детей, выжили и находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Люди находились в 18-колесном грузовике без кондиционера и воды. Женщины, мужчины, подростки умерли от теплового удара, передает CNN.

По данным телеканала, 27 июня около 18:00 по местному времени в экстренные службы обратился рабочий, который услышал крики о помощи из припаркованного трейлера, рассказал глава полиции Сан-Антонио Билл Макманус. Двери фуры были приоткрыты, мужчина заглянул внутрь и увидел десятки погибших.

Грузовик стоял в одном из кварталов вдоль Кинтана-роуд, рядом с железнодорожными путями. Судя по картам, это место находится в 943 км от границы с Мексикой.

В понедельник, 27 июня, температура в Сан-Антонио достигала +39,4°C. Национальность погибших официально не называлась, но на место происшествия выехали представители консульства Мексики.

Полиция задержала трех человек, однако неизвестно, имеют ли они прямое отношение к перевозке нелегальных мигрантов. Это самый массовый за последние десятилетия случай гибели мигрантов при попытке пересечь границу Мексики и США. Подобное произошло в Сан-Антонио в 2017 году, когда в кузове грузовика погибли 10 человек.

Губернатор Грег Эбботт возложил ответственность за смерти на миграционную политику президента Джо Байдена.

Начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус и мэр Рон Ниренберг заявили, что расследование дела передано федеральным властям.