«В питьевую воду добавляют опасный яд» — казахстанцы рассылают фейк

В Казнете распространяется сразу несколько схожих фейков. Все они говорят о вреде фторирования воды. В одном из них сказано, что от людей намеренно скрывали добавление фтора в воду, передает Zakon.kz.

Во втором сообщении говорится, что фтор добавляли в качестве яда в питьевую воду для узников концентрационных лагерей. Третье сообщение представляет собой видео, на котором якобы запечатлено, как работник водоочистных станций добавляет опасный яд, фторид, в систему водоснабжения. Эти сообщения являются фейковыми, рассказали в stopfake.kz.

Фторирование воды долгое время скрывали от людей

Это неправда, отмечают специалисты. В Сети достаточно информации, когда и почему в питьевую воду стали добавлять фтор. Массово это стали делать во второй половине XX века после того, как было научно доказано, что фтор действительно помогает предотвращать кариес.

Первым городом, в котором в водопроводную воду стали добавлять фтор на постоянной основе, стал Гранд Рэпидс, штат Мичиган (США). Эту практику ввели еще 25 января 1945 года. За год до этого ученые начали масштабное исследование, в ходе которого сравнивали количество случаев развития кариеса у детей в Гранд Рэпидсе и соседнем городке Маскегоне.

Изначально, до старта кампании по фторированию воды, количество детей с кариесом в этих населенных пунктах было приблизительно одинаковым. Спустя шесть лет число шестилетних детей с кариесом в Гранд Рэпидсе было уже вполовину меньше, чем в Маскегоне. Эти результаты привели к тому, что воду стали фторировать и в других городах США, а также в других странах.

Дальнейшие исследования на тему пользы фторирования воды также поддержали выводы о том, что такая добавка способна значительно снизить риск развития кариеса.

Фтор добавляли в воду в качестве яда, чтобы травить узников лагерей

Этот тезис совершенно бездоказательный, считают специалисты. Ранее фейк уже опровергали фактчекеры портала Politifact. В их статье сказано, что научные сотрудники Мемориального музея холокоста опровергли эту теорию, заявив, что никаких опытов над заключенными, в ходе которых использовалась бы фторированная вода, не было.

Как заверила сотрудница музея Патриша Хеберер, в период перед освобождением концентрационных лагерей система водоснабжения практически не работала, а воды в местах содержания заключенных не было.

Добавление опасного яда, фторида, в систему водоснабжения попало на видео

На видео непонятно, где именно разворачиваются события и что именно добавляет в воду попавший в кадр мужчина. В ролике точно не водоочистные сооружения. Станции, на которых очищают воду для городов и других населенных пунктов, выглядят совсем иначе.

Герой ролика производит очистку системы отопления в некоем здании. Для этих целей вполне могут быть использованы различные химикаты, которые засыпаются или заливаются в систему.

Фторид, о котором пишут пользователи Казнета, — это не яд, а общее название солей фтора, образованных в соединении с другими веществами. Каждое соединение обладает своими свойствами и своими отличительными особенностями.

Некоторые из фторидов входят в состав зубных паст, ополаскивателей для рта и других гигиенических средств.

Все три распространяемых сообщения о вреде фторированной воды фейковые. Изложенные в них доводы полностью безосновательные или откровенно ложные, а видеоролик и вовсе ничего не доказывает, так как не содержит в себе никакой фактической информации, – отметили эксперты.