Глава Шотландии анонсировала референдум о независимости

В Шотландии пройдет референдум о независимости от Великобритании. Об этом заявила первый министр региона Никола Стерджен, сообщает Zakon.kz.

The Guardian приводит ее слова о том, что «пришло время» для обретения независимости. Проведение плебисцита по этом вопросу может пройти 19 октября 2023 года.

Шотландская демократия не будет узником Бориса Джонсона, — сказала Стерджен, намекая на отказ премьер-министра санкционировать референдум.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон отверг возможность проведения еще одного референдума в Шотландии, так как в 2014 году «народ уже изъявил свою волю».

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При этом, как отмечают британские СМИ, консультативный референдум не имеет такой же силы, что обычный референдум. Он является лишь первым шагом для возможного принятия дальнейших политических или законодательных решений по вынесенному на голосование вопросу.

Так, если большинство жителей Шотландии проголосует за независимость, это не будет означать, что Шотландия сразу же станет независимой страной. В этом случае после референдума соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение парламентов Великобритании и Шотландии.

Стерджен сообщила, что попросила генерального прокурора Шотландии написать запрос в британский Верховный суд, чтобы он высказался по вопросу, может ли Эдинбург самостоятельно назначать консультативный референдум. Она предупредила при этом, что даже отрицательная резолюция суда не поставит точку в этой истории и она изложит план действий на тот случай, если правительство Великобритании не даст разрешение на плебисцит.