Борис Джонсон намерен оставаться премьером Британии до середины 2030-х

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на призывы к нему уйти в отставку, заявил о намерении оставаться в должности до середины следующего десятилетия, сообщает Zakon.kz.

О том, что он собирается оставаться в этой должности до середины 2030-х годов, глава британского правительства рассказал, общаясь с журналистами по завершении поездки в Руанду, где принимал участие в саммите Содружества наций, передает газета The independent.

Выборы в британский парламент состоятся не позднее 24 января 2025 года. Традиционно законодательный орган избирается на пять лет. Из-за поражения правящей Консервативной партии на довыборах в Палату общин, как сообщает телеканал Sky News, несколько однопартийцев Джонсона начали готовить заговор, чтобы сместить его с поста.

Популярность премьера снижается из-за скандала с вечеринками, проходившими в 2020-2021 годах в его резиденции на Даунинг-стрит, а также по причине набирающего обороты экономического кризиса в Королевстве.

В начале июня из-за скандала с вечеринками оппоненты Джонсона добились проведения вотума о доверии, но не набрали нужное количество голосов.