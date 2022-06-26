Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Борис Джонсон намерен оставаться премьером Британии до середины 2030-х

Намерен сохранить пост премьера до середины 2030-х Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на призывы к нему уйти в отставку, заявил о намерении оставаться в должности до середины следующего десятилетия, сообщает Zakon.kz.

О том, что он собирается оставаться в этой должности до середины 2030-х годов, глава британского правительства рассказал, общаясь с журналистами по завершении поездки в Руанду, где принимал участие в саммите Содружества наций, передает газета The independent.

Выборы в британский парламент состоятся не позднее 24 января 2025 года. Традиционно законодательный орган избирается на пять лет. Из-за поражения правящей Консервативной партии на довыборах в Палату общин, как сообщает телеканал Sky News, несколько однопартийцев Джонсона начали готовить заговор, чтобы сместить его с поста.

Популярность премьера снижается из-за скандала с вечеринками, проходившими в 2020-2021 годах в его резиденции на Даунинг-стрит, а также по причине набирающего обороты экономического кризиса в Королевстве.

В начале июня из-за скандала с вечеринками оппоненты Джонсона добились проведения вотума о доверии, но не набрали нужное количество голосов.

Читайте также

Более 20 человек задержаны во время митингов против отмены абортов в США

Президент Молдовы заявила об угрозе продовольственной безопасности страны

Ситуация в Украине: Берлин предоставит Киеву 1 млрд евро, комендантский час в Киевской области

Константин Вноровский
Джонсон Борис Великобритания
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: названы Топ-5 знаков зодиака
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
торги на бирже
Курсы валют на 25-26 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления