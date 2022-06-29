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В России сократили около 30 тысяч чиновников

Чиновников сократили в России Фото: pixabay
Ранее премьер-министр России рассказал, как видит государство без бюрократии. По его словам, власти намерены сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, сообщает Zakon.kz.

В России сократили порядка 30 тысяч чиновников, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщаtn Lenta.ru.

Глава российского правительства отметил, что была проведена административная реформа с учетом всех федеральных органов исполнительной власти.

И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих.Михаил Мишустин

Ранее премьер-министр России рассказал, как видит государство без бюрократии. По его словам, власти намерены сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг.

Глава правительства подчеркнул, что таким образом удастся избежать необходимости в «справках, бумажных документах и личных посещениях госучреждений».

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