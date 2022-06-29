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В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных в период охоты с 1 июля 2022 года

установлены лимиты на отстрел животных в Казахстане Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 10 июня 2022 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, в период с 1 июля 2022 года по 15 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в период охоты в Казахстане можно отстрелять 15 124 кабана, 1110 маралов, 11 185 сибирских косуль, 515 лосей, 1347 горных козлов, 150 бурых медведей, 126 рысей, 509 енотовидных собак ,13 904 корсака, 57 764 лисицы, 15 132 барсука, 10 297 горностаев, 109 148 ондатр, 391 322 зайца, 304 430 сурков, 254 000 гусей, 886 000 уток, 52 758 куликов, 87 489 фазанов, 111 338 куропаток, 132 904 голубя и др.

При этом в каждом регионе установлены свои лимиты на охоту животных.

Посмотреть весь список лимитов можно здесь.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2022 года.

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