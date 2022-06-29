В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных в период охоты с 1 июля 2022 года

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 10 июня 2022 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, в период с 1 июля 2022 года по 15 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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